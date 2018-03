Rodriguez: "Addio a Salerno? Quando chiama l'Empoli..." Il centravanti: "Felice per la doppietta"

Tutti si aspettavano Caputo e Donnarumma, il tabellino però dice che la doppietta decisiva l'ha realizzata Alejandro Rodriguez, calciatore che a Salerno non ha lasciato traccia pur avendo segnato quattro gol e che viene ricordato dai tifosi per quell'errore a porta praticamente vuota di Vercelli che finì anche su Striscia la Notizia. Oggi, però, ha giustiziato i suoi ex compagni di squadra, prima con un colpo di testa da grande attaccante, poi con un tiro da distanza ravvicinata che non ha lasciato scampo all'incolpevole Radunovic. Nel corso della trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) "Peter Pan" ha dichiarato quanto segue: "Il lavoro della settimana si vede in campo, è evidente che lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Nessuno di noi si sente titolare o riserva, ci mettiamo a disposizione dell’allenatore: io lavoro bene, sono molto felice per la doppietta, ma sono contento soprattutto per la vittoria della mia squadra che ci ha permesso di avvicinarci al nostro obiettivo. Addio a Salerno? Quando ti chiama una squadra come l’Empoli è normale farci un pensierino, era l’occasione per prendere un treno che non passa due volte. Non sta a me dire che sono un attaccante di ottimo livello per la categoria, il mio compito è quello di aiutare i miei compagni ad andare quanto più in alto possibile. Il futuro si chiama Foggia, poi penseremo allo Spezia: il mister dice sempre di non guardare la classifica, noi siamo d’accordo con lui”

Gaetano Ferraiuolo