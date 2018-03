Colantuono: "Partita quasi perfetta, bravi tutti" Il mister a Sky: "Puniti alla prima disattenzione"

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono, piuttosto amareggiato per la sconfitta immeritata maturata questa sera ad Empoli, ha dichiarato quanto segue intercettato dai colleghi di Sky: "Abbiamo disputato una partita quasi perfetta, concedendo pochissimo all’Empoli. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. Purtroppo abbiamo preso gol a dieci minuti dalla fine e a quel punto era dura rimettere in piedi la partita. Faccio comunque i complimenti alla squadra per la prestazione importante su un campo molto difficile. Dispiace aver interrotto la striscia di risultati utili consecutivi, ma anche oggi ho avuto risposte importanti dalla squadra. È chiaro che dobbiamo ancora migliorare in certe situazioni perché quando affronti avversari di un certo livello non puoi permetterti neanche la minima disattenzione”.Le parole del mister, esclusivamente ai giornalisti di Sky, sono state riportate anche dal sito ufficiale dell'U.S.Salernitana. Il collega Andreazzoli, pur facendo i complimenti alla Salernitana per l'atteggiamento positivo e propositivo mostrato in campo, ha però ricordato a Colantuono e ai cronisti salernitani presenti che il portiere Gabriel non ha compiuto nemmeno una parata e che basta analizzare i dati del tabellino per capire quanto la sua squadra abbia meritato la vittoria. Chi ha ragione?

Redazione Sport