Altri campi: trema Novellino, Pescara in caduta libera In attesa dei posticipi la Salernitana si guarda alle spalle: vince il Brescia .Segna anche Gatto

Detto ampiamente del successo a sorpresa dell'Ascoli sul Bari e dell'immeritata sconfitta della Salernitana ad Empoli, si è giocata questa sera la dodicesima giornata di ritorno del campionato di serie B. In vetta come in coda la situazione è rimasta piuttosto identica, con i toscani di Andreazzoli sempre più in fuga verso la promozione in serie A e la Ternana di De Canio virtualmente retrocessa in Lega Pro con largo anticipo pur avendo giocato un buon calcio nelle ultime settimane. Il colpo è quello del Frosinone che, pur sotto di una gol per effetto di una maldestra autorete di Ariaudo, nella rirpesa trasforma i fischi in applausi grazie alla prodezza del salernitano Citro, un 2-1 in rimonta che permette a Longo di consolidare la propria posizione in panchina e al Frosinone di trascorrere una Pasqua decisamente più serena dopo un mese e mezzo di inattese e inspiegabili difficoltà. Risponde alla grande il Palermo, trascinato da un super La Gumina in quel di Chiavari: per i padroni di casa ancora a segno l'ex Salernitana Leonardo Gatto, un bel tiro dalla distanza che però non ha cambiato le sorti del match. Torna a vincere lo Spezia sul campo di un Cittadella al secondo ko consecutivo e castigato dalla doppietta di uno straordinario GIlardino, per l'Avellino è notte fonda dopo il ko casalingo contro il Parma maturato nei primi minuti di gioco proprio come accaduto all'Arechi. Le voci di un esonero di Novellino sono sempre più insistenti.

Dovrebbe essere licenziato anche Epifani a Pescara: quella di stasera è stata la quarta sconfitta in cinque gare, per di più in uno scontro diretto contro un Brescia rivitalizzato e capace di ribaltare l'iniziale 0-1. Successo fondamentale per il Foggia, che inguaia la Pro Vercelli (1 punto nelle ultime 3 gare) e permette di sperare in qualcosa in più di una tranquilla salvezza. 2-1 del Carpi sulla Ternana, domani si giocheranno Novara-Cesena e Perugia-Cremonese. In attesa che si completi la giornata numero 33 ecco la classifica provvisoria, ricordando che lunedì si giocheranno 4 gare: Empoli 63, Frosinone 58, Palermo 57, Parma, Cittadella, Bari 50, Venezia 49, Carpi, Perugia 47, Spezia 45, Foggia 43, Salernitana, Cremonese 41, Brescia, Pescara 37, Avellino 36, Entella, Novara 35, Cesena 34, Ascoli 33, Pro Vercelli 30, Ternana 27

Gaetano Ferraiuolo