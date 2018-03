Ci Scrive un tifoso: Bari, gemellaggio, ma solo sugli spalti In campo deve essere vero agonismo

Riceviamo e pubblichiamo il parere del tifoso (uno dei veterani) granata Nicola Turco. La sua riflessione riguarda la gara di ieri al Castellani e la prossima contro la “gemellata” Bari.

Empoli Vs Salernitana 2-0, ma ai fini della classifica non è cambiato quasi nulla in quanto alcune delle squadre che sono dietro (si attende la partita di oggi tra Novara e Cesena) e che possono insidiare, più da vicino, la nostra posizione di classifica: Pescara,Pro Vercelli Entella ed Avellino (queste due ultime in casa), non hanno realizzato alcun punto.

E' pur vero che tutte queste squadre, ad eccezione del Pescara, hanno una partita in meno, ma credo e spero che non riescano a recuperarci (e non tutte) più di qualche punto.

In verità, la sconfitta di ieri si sarebbe potuta anche evitare con un po' più di attenzione,anche se -obiettivamente- gli ultimi venti minuti l'Empoli ha giocato con più convinzione e gli è stato negato anche un "sacrosanto" rigore. Ma Radunovic su quel cross che ha originato il primo gol di Rodriguez, a mio parere, forse poteva fare qualcosina in più; il secondo gol non fa storia.

A proposito di Rodriguez, dopo il gol poteva evitare di mimare la postura di Peter Pan, che caratterizza la sua esultanza per un gol segnato. Avrebbe dimostrato più rispetto verso la sua ex squadra ed i suoi ex tifosi. Ma all'autore del primo gol della nostra rimonta contro l'Avellino al Partenio gli si può perdonare anche questo.

Ultima considerazione, ma penso di ritornarci nell'immediatezza della gara, è sulla prossima partita che disputeremo contro il Bari, mercoledì sconfitto da una squadra, che prima di tale incontro, aveva già un piede e mezzo in Lega Pro.

Il Bari questa squadra che al di là del gemellaggio tra le due tifoserie, non ci ha mai portato bene, sottraendoci quasi sempre, ED ANCHE IMMERITATAMENTE, punti preziosi spesso anche determinanti ai fini della classifica finale del campionato (tra le tante mi ricordo quello di serie A).

Sabato 7 andremo, quindi, al S.Nicola a disputare un ulteriore incontro contro questi "galletti", che spesso vengono "spennati" da squadre modeste e che, guarda caso, contro di noi alzano quasi sempre la "cresta" per poi essere "ri-spennati" nell'incontro successivo. Amici e tifosi della Salernitana, andiamo pure in massa nella città pugliese, ma - per una volta - cerchiamo e speriamo di racimolare anche qualche punto, al di là delle pacche e degli abbracci che, puntualmente, sia a Salerno che a Bari, ci portano solo .... sfiga !!!!

Grazie ancora per la pazienza che mi avete usato nel leggere queste mie righe e, nell'augurare a tutti Buona Pasqua, non posso terminare se non con il solito, usuale, classico FORZA SALERNITANA,SEMPRE !!!!

