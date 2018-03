Il Bari senza Anderson con la Salernitana Il calciatore olandese salterà le partite con le due squadre campane

Il Bari cerca riscatto, dopo la sconfitta inaspettata ad Ascoli. La squadra di Grosso avrà già opportunità nella gara di recupero tra tre giorni contro l'Avellino, subito dopo attende la Salernitana al San Nicola. Intanto non giunge una buona notizia per il tecnico dei pugliesi, Djavan Anderson dovrà stare fermo almeno per due turni, come riporta la Gazzetta dello Sport, in attesa di conoscere l'esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà. Quindi il laterale olandese salterà entrambi le sfide.

