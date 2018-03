Notiziario granata: risentimento muscolare per Bocalon Ripresa stamane la preparazione nel ritiro toscano

La Salernitana, considerato il turno serale al Castellani di Empoli, non è partita subito alla volta di Salerno. I calciatori dopo aver pernottato nello stesso albergo del ritiro toscano, questa mattina hanno ripreso gli allenamenti sul posto. Gli uomini di Stefano Colantuono impegnati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante mentre il resto della squadra è stata impegnata con un lavoro atletico ed esercitazioni tecniche.

Situazione infortunati - Riccardo Bocalon ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni saranno valutate alla ripresa. In continuo miglioramento le condizioni di Alessandro Tuia.

Ora per tutti è prevista la sosta pasquale, poi la mente sarà rivolta all'altra difficile trasferta al San Nicola di Bari. I calciatori si ritroveranno per la prima seduta di allenamento a Salerno lunedì 2 aprile alle ore 15:00 al campo “Volpe”. Come di consueto la seduta sarà a porte chiuse.

