Serie B Giudice Sportivo: i provvedimenti della 32^ giornata Restano ancora da valutare le due gare da giocare stasera

Quattro squalificati dal Giudice sportivo dopo le prime nove gare della 33a giornata della Serie B ConTe.it: Del Grosso del Venezia per due giornate, una ciascuna a Carraro (Pescara), Defendi (Ternana Unicusano) e Di Tacchio (Avellino).

Di seguito i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DEL GROSSO Cristiano (Venezia): per avere, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e blasfeme; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARRARO Marco (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DEFENDI Marino (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Per consultare l'intero comunicato CLICCARE QUI