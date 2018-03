Il Novara si aggiudica il match play-out contro il Cesena C’è voluta una rete di Maniero a dieci minuti dal termine. Festeggia la squadra di Di Carlo

Il Novara si aggiudica il match play-out contro il Cesena. Tre punti per la squadra di Di Carlo che valgono doppio e il Cesena resta a 34 punti in piena zona a rischio. Non è stato facile per i padroni di casa prevalere contro la compagine di Castori, che ha potuto contare su un Fulignati in vena di prodezze. Subito il portiere ospite compie la prima prodezza su Puscas per ripetersi successivamente su Ronaldo. Il Cesena, comunque, non è stato a guardare e anche Montipò ha avuto il suo bel da fare su Laribi e su Dalmonte. Insomma, prima frazione di gioco con i portieri protagonisti. Nella ripresa, strozzato l’urlo del gol a Di Noia, annullato per fuorigioco dall’arbitro Nasca. Al 25’ è il palo a negare la gioia della rete a Maniero, che però al 36’ regala la vittoria alla sua squadra. L’azione parte da calcio d’angolo, l’ex Bari in elevazione sorprende i difensori avversari e infila la porta di Fulignati. La partita finisce praticamente qui. In festa i tifosi piemontesi al Piola.

NOVARA – CESENA 1-0

Novara Calcio (4-5-1): Montipò; Golubovic, Del Fabro, Chiosa, Calderoni; Moscati, Sciaudone (18’ st. Maniero), Ronaldo (44’ st. Seck), Casarini, Di Mariano (40’ st. Troest); Puscas. A disp: (Farelli, Benedettini, Macheda, Lukanovic, Orlandi, Dickmann, Bove). All. Di Carlo

A.C. Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Pertcione; Kupisz (37’ st. Chiricò), Schiavone (37’ st. Cacia), Di Noia (34’ st. Fedele), Dalmonte; Laribi; Jallow. A disp: (Agliardi, Melgrati, Cascione, Eguelfi, Fazzi, Moncini, Suagher, Vita, Emmanuello). All. Castori

Arbitro: Nasca di Bari (Vecchi-Citro; IV uff. Annaloro)

Marcatori: 36’st Maniero (N)

Calci d’angolo: Novara 8 – Cesena 5

Ammonizioni: 26’pt Puscas (N), 33′ pt Scognamiglio (C)

Espulsioni: nessuna

Recupero: 1’pt + 4’st

Note: spettatori 3.581 di cui 2.739 abbonati.

Maurizio Grillo