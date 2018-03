Un club lascia il CCSC Il comunicato emesso nella tarda serata di ieri

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato emesso nella tarda serata di ieri dal club Fatima del presidente Gianluca Rispoli che, in una nota, ha spiegato i motivi che hanno spinto i suoi associati a stabilire quanto segue: "Oggi, in data 29 marzo 2018, il presidente del club Fatima e tutti i membri del consiglio direttivo hanno assunto all'unanimità una decisione che riteniamo necessario condividere con gli organi di informazione. Dopo un anno di collaborazione, abbiamo stabilito- senza nessun rancore- di abbandonare il Centro di Coordinamento Salernitana Club e correre da soli in piena autonomia. Ringraziamo per la disponibilità concessaci e auguriamo un buon proseguimento ripromettendoci di portare avanti il nostro progetto. Forza Salernitana". In quest'anno e mezzo il club Fatima si era distinto non solo per il costante sostegno alla squadra del cuore in casa e in trasferta, ma anche per l'organizzazione di un torneo di beneficenza che quest'estate ha permesso non solo di riunire tanti giovani del quartiere Pastena (presente anche la Salernitana, rappresentata dal team manager Avallone), ma anche di raccogliere fondi per l'associazione SMAisoli del dottor Gianluca Francese, addetto alle attività sociali del club Mai Sola. Di recente, proprio insieme al CCSC, era stata inaugurata la nuova sede sociale ubicata sempre a Pastena e destinata a diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi della città e della provincia.

Redazione Sport