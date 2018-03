Classifica marcatori: stop per Caputo e Donnarumma A secco Bocalon per la 28^ gara su 33, Montalto da applausi

Nel segno del 2-1. L'ultimo turno di campionato ha fatto registrare risultati piuttosto simili tra di loro, con successi di misura (eccezion fatta per quello dell'Empoli sulla Salernitana) e tante squadre che sono riuscite a portare a casa i tre punti pur essendo passate momentaneamente in svantaggio. La curiosità è legata allo stop contemporaneo di Caputo e Donnarumma, ben neutralizzati dalla difesa granata e per le prima volta a secco dopo oltre un mese e mezzo. Pur essendo virtualmente retrocessa, la Ternana può contare su un Montalto in versione super, ecco la classifica cannonieri aggiornata:

21 reti: Caputo Francesco (Empoli)

18 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

16 reti: Montalto Adriano (Ternana),

15 retu: Di Carmine Samuel (Perugia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Mazzeo Fabio (Foggia), Galano Cristian (Bari), Cerri Alberto (Perugia)

12 reti: Nestorovski Ilija (Palermo), Pettinari Stefano (Pescara)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Ciano Camillo (Frosinone), Caracciolo Andrea (Brescia)

9 reti: Kouame Christian (Cittadella), Calaiò Emanuele (Parma), Sprocati Mattia (Salernitana), Torregrossa Ernesto (Brescia)

8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Iori Manuel (Cittadella), Improta Riccardo (Bari), Castaldo Luigi (Avellino)

7 reti: Marilungo Guido (Spezia), Tremolada Luca (Ternana), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Duarte Gaston (Pescara), Granoche (Spezia), De Luca Giuseppe (Virtus Entella), Puscas George (Novara), Alejandro Rodriguez (4 Salernitana, 3 Empoli)

6 reti: Beretta Giacomo (Foggia), Cavion Michele (Cremonese), Zigoni Gianmarco (Venezia), Laribi Karim (Cesena), Insigne Roberto (Parma), Mbakogu Jerry Uche (Carpi), Pablo Mariano (Spezia), Rispoli Andrea (Palermo), Ardemagni Matteo (Avellino), Zajc Miha (Empoli), Forte Francesco (Spezia), Morra Claudio (Pro Vercelli), Coronado Igor (Palermo), Firenze Marco (Pro Vercelli), Dionisi Federico (Frosinone), Buonaiuto Cristian (Perugia)

Gaetano Ferraiuolo