Centenario, primi summit societari: le indiscrezioni Il progetto prevederà anche l'esaltazione della città di Salerno e non solo della squadra

La mente è rivolta esclusivamente a questo fondamentale rush di campionato, ma la Salernitana si appresta a vivere un anno importante e i cent'anni di vita rappresentano un evento che non può certo passare inosservato. Contrariamente a quanto accadde in occasione dei 90 anni, quando il presidente di allora Antonio Lombardi preferì non organizzare alcuna manifestazione limitandosi alla presentazione di un libro all'interno di una caserma e senza tifosi con otto mesi di ritardo ("Oggi si è giocata la prima partita ufficiale della storia della Salernitana, per questo abbiamo scelto questa data" il commento del patron, nell'estate precedente impegnato a risolvere tutte le problematiche relative all'iscrizione in B), stavolta Lotito e Mezzaroma non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere impreparati e, in collaborazione con l'amministrazione comunale, stanno ideando un progetto che permetta di vivere la prossima stagione 365 giorni all'anno e non solo nella fatidica data del 19 giugno. E' ancora presto per azzardare qualsivoglia previsione, ma stando ad alcune indiscrezioni che filtrano in queste ore le idee sul taccuino dei patron sono tante: dall'organizzazione di un'amichevole di lusso con il Torino (cui si è ispirata la maglia granata dopo l'iniziale scelta delle strisce bianche e celesti) ad un vero e proprio museo ispirato non solo alla storia calcistica, ma anche a quei tifosi che non ci sono più, passando per la stesura di un libro e per un evento che punti ad abbinare l'amore per la Salernitana alla bellezza di Salerno. Mezzaroma, in particolare, non avrebbe gradito il contenuto di alcune trasmissioni televisive che, in tempi recenti e a carattere nazionale, hanno gettato fango sulla nostra città, situazione che ha spinto il presidente a scendere in campo in prima persona per acuire il senso di appartenenza di tutto il popolo di fede granata. In attesa di comunicazioni ufficiali, si stanno già muovendo i supporters della Salernitana. Il CCSC sta pensando ad una sorta di documentario che veda come protagonisti i tifosi con i capelli bianchi e che possono raccontare innumerevoli aneddoti, il direttore del sito "Ilbellodellosport" Alfonso Pierro ha scritto un libro intitolato "La Salernitana prima dei cent'anni", su Facebook il giornalista Franco Esposito è amministratore della pagina "CentoXCento Granata" diventata in poco tempo un autentico punto di riferimento per tutti i tifosi, ma anche per moltissime vecchie glorie. Il sogno, ovviamente, è che la società possa allestire una squadra fortissima per provare ad andare in serie A: sarebbe il regalo più bello per il primo secolo di Sua Maestà

Gaetano Ferraiuolo