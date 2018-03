Restyling Arechi, si cerca la data per iniziare i lavori Riapre la curva Nord, Sud senza barriere? L'appello dei tifosi diversamente abili

Nel 2019 la Salernitana festeggerà il suo primo secolo di vita in un Arechi completamente rinnovato e che rappresenterà un autentico gioiellino nel Sud Italia. Come ampiamente annunciato dall'amministrazione comunale, in concomitanza con un evento importante come le Universiadi ci sarà la possibilità di investire una somma vicina ai 3 milioni di euro per rendere l'impianto di via Allende quanto più confortevole e moderno, un indubbio vantaggio anche per la società di Lotito e Mezzaroma che, a sua volta, ha fornito un validissimo contributo risolvendo il problema del sistema di drenaggio e del manto erboso dopo 10 anni di grosse difficoltà. L'assessore allo sport Angelo Caramanno è in costante contatto con le autorità competenti e, a stretto giro di posta, è previsto un vertice a Palazzo di Città in presenza del sindaco Vincenzo Napoli per farei l punto della situazione. Come anticipato un anno e mezzo fa, il restyling riguarderà tutto lo stadio: prevista l'istallazione dei sediolini in tutti i settori (anello superiore e inferiore), la riapertura della curva Nord dopo 12 anni (con tanto di potenziamento del sistema di videosorveglianza e predisposizione di tornelli), l'istallazione di due tabelloni luminosi e un intervento apposito per la tribuna stampa.

Il sogno è quello di giocare in uno stadio senza barriere, idea sulla quale si faranno valutazioni in futuro anche in base alla relazione della Questura e degli organi di pubblica sicurezza. Tanti tifosi diversamente abili sperano che venga completamente rinnovato lo spazio loro dedicato: in molti non riescono a vedere la partita in condizioni ottimali, altri hanno deciso addirittura di restare a casa per evitare ogni disagio. "Priorità a chi è meno fortunato, non siamo tifosi di serie B" hanno detto alla nostra redazione Salvatore Oliva e Annamaria Capezzuto in un'intervista che potrete leggere cliccando qui, le donne invece sottolineano la "necessità di intervenire sui servizi igienici, cui condizioni sono pessime anche a causa della scarsa educazione di molti ragazzi" Anche in questo caso potrete leggere l'intervista ad una giovane tifosa granata cliccando qui

Gaetano Ferraiuolo