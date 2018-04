Serie B spettatori, la media è di circa 7mila Comanda sempre il Bari, Salernitana al sesto posto

A Salerno la maggiore lamentela giunge dalla società per quanto riguarda le presenze allo stadio. La squadra granata è in grado di accendere l'entusiasmo nella tifoseria solo nelle gare di cartello, come nel derby con l'Avellino. Contro gli irpini, grazie anche ai 2mila tifosi ospiti, si raggiunse circa quota 16mila, per poi crollare nella gara successiva contro il Novara a circa 6700. Non è una novità, d'altronde, che il cosiddetto “zoccolo duro” dei supporter della Salernitana sempre presenti si aggiri intorno alle 6-8mila unità. Ma il discorso va interpretato in senso più lato.

Il Bari comanda

Il calo riguarda un po' tutto il torneo cadetto, a parte alcune isole felici. Il dato presenze allo stadio premia sempre il Bari, che in 16 gare ha raccolto 257.604 spettatori, per una media di 16.100 a partita. A ruota il Cesena al secondo posto, con 188.557 (media 11.785) e Foggia al terzo con 170.211 (media 11.347). A ruota il Parma con 165.951 (media 11.058) a poche centinaia (sempre in media) dalle due che precedono. Frosinone e Salernitana lottano per la quinta posizione, che al momento vede in vantaggio i ciociari a 166.615 (media 9.801) vs 149.319 (media 9.332), ma i granata vantano una gara in meno e in media è a poche centinaia più sotto rispetto all'avversaria.

Dato deludente a Palermo

Deludente il dato del Palermo, molto più basso di quello della Salernitana a 116.610 con media presenze 7.288. In coda alla classifica troviamo al terzultimo posto Pro Vercelli a 41.353 (media 2.760), a poche centinaia Virtus Entella 41.302 (media 2430), ma i liguri vantano due gare in più rispetto ai piemontesi. Chiude il Carpi a 35.897 con una media spettatori di 2.244 a partita). La media totale in Serie B è di circa 7mila presenze a gara.

Maurizio Grillo