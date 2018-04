Serie B: da domani i recuperi della 29^ giornata, gli arbitri Gare sospese dopo la notizia della morte di Davide Astori

Domani già si riprende con il calcio giocato in Serie B. Sono previsti tra il 2 e il 3 aprile i recuperi della 29^ giornata, sospesa la domenica a causa della morte di Davide Astori. Sono sei gli incontri in programma: l’Avellino ospiterà il Bari, reduce dall’imprevista sconfitta ad Ascoli. Una gara tra due compagini con la voglia di riscatto e che sa di ultima spiaggia per Novellino. Altro incontro interessante in chiave promozione-playoff al Tardini. Parma e Palermo cercano conferme dopo la vittoria in trasferta, rispettivamente contro Avellino e Virtus Entella. I siciliani mirano al colpo grosso per scavalcare il Frosinone collocarsi al secondo posto, alle spalle del lanciatissimo Empoli, indipendentemente dal risultato di quest’ultima allo Zaccheria. Il Carpi cerca il sorpasso sul Venezia in ottica play-off. Sfida playout al Rigamonti, dove il Brescia tenterà l’ulteriore allungo nei confronti della Virtu Entella. Chiude Pro Vercelli-Perugia.

2 Aprile

Foggia-Empoli ore 12:30 arbitro Ghersini

Avellino-Bari ore 15:00 arbitro Rapuano

Carpi-Venezia ore 17:30 arbitro Saia

Parma-Palermo ore 20:30 arbitro Marinelli

3 aprile

Pro Vercelli-Perugia ore 18:00 arbitro Abbattista

Brescia-Virtus Entella ore 18:00 arbitro Marini

Maurizio Grillo