Il Bari a rischio penalizzazione L’imputazione: presunti inadempimenti fiscali

Non basta la sconfitta ad Ascoli a rovinare le feste pasquali al Bari. La società pugliese sarebbe al vaglio della Federazione per presunti inadempimenti fiscali. In tal caso rischierebbe anche la penalizzazione nell’attuale campionato. Ecco quanto riportato oggi da “Il Corriere del Mezzogiorno”: “A proposito di società, vanno registrate alcune voci che nelle ultime ore stanno circolando con insistenza sempre maggiore a riguardo di presunti inadempimenti fiscali e previdenziali del club di Giancaspro. Inadempimenti che, come da regolamento, rischiano di comportare una penalizzazione in punti. Al momento, va detto, si tratta di semplici indiscrezioni, a cui lo stesso Bari, nonostante una richiesta ufficiale di smentita o conferma da parte del Corriere, non ha voluto fornire una risposta. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, e si capirà se le voci resteranno tali o saranno suffragate dalla forza dei fatti”.

M.G.