Salernitana, basteranno 50 punti per la salvezza? Le tabelle degli ultimi sei anni: la quota salvezza

Mancano nove giornate al termine della regular season della Serie B. La Salernitana è ferma a quota 41, reduce dalla sconfitta al Castellani di Empoli. Lo scorso torneo la formazione granata alla 33^ giornata aveva 45 punti in graduatoria, quattro punti in più rispetto all'attuale. Un buon bottino in vista del finale di campionato. Attualmente i 41 punti non danno la massima tranquillità, ma costituiscono comunque un buon margine di vantaggio rispetto alle altre contendenti.

Prendendo in esame gli ultimi sei anni di Serie B la quota salvezza si è aggirata intorno ai 46-49 punti, anche se spesso i verdetti sono stati stravolti in base a decisioni di penalizzazioni, fallimenti e illeciti sportivi. Stando ai dati degli ultimi sei anni, dunque alla Salernitana mancano circa nove punti per confermarsi nella serie cadetta, mediamente un punto a partita. Non si tratta di impresa difficile. E' chiaro che vanno sfruttate al massimo le opportunità tra le mura amiche conseguendo almeno tre vittorie per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente le potenzialità della squadra di Colantuono consentono di raggiungere la quota salvezza ampiamente prima della chiusura del campionato, evitando patemi d'animo ai tifosi.

Esaminiamo ora nel dettaglio le retrocessioni degli ultimi sei anni.

ANNO 2011-12

Quota salvezza 48 punti. Retrocedono direttamente Albinoleffe, Gubbio e Nocerina, play-out tra Vicenza ed Empoli, vinti dalla squadra toscana. I veneti vengono però ripescati grazie al declassamento d'ufficio del Lecce in Prima Divisione per la vicenda calcioscommesse.

ANNO 2012-13

Quota salvezza 47 punti. Retrocedono direttamente Grosseto, Pro Vercelli e Ascoli; retrocessione diretta anche per il Vicenza a 42 punti, a più di quattro punti di distanza dalla quintultima, la Reggina a quota 49.

ANNO 2013-14

Quota salvezza 48 punti. Retrocedono direttamente Juve Stabia, Reggina e Padova. Play-out tra Varese e Novara, retrocedono i piemontesi, ma poi viene retrocesso anche il Siena, in seguito al fallimento. Ripescato però è il Vicenza, in base ai criteri stabiliti.

ANNO 2014-15

Quota salvezza 48 punti. Retrocedono direttamente Varese, Brescia e Cittadella. Play-out tra Entella e Modena, vinti dai canarini. I verdetti vengono però stravolti per la mancata iscrizione del Parma e per la retrocessione del Catania in seguito a illecito sportivo. Brescia ed Entella sono così salve.

ANNO 2015-16

Quota salvezza 46 punti. Retrocedono direttamente Como, Modena e Livorno. Play-out tra Lanciano e Salernitana, con i granata salvi.

ANNO 2016-17

Quota salvezza 49 punti. Retrocedono direttamente Latina, Pisa, Vicenza e Trapani. Non c'è stata gara play-out perchè il Trapani al quartultimo posto superava i quattro punti di distacco dalla quintultima.

Maurizio Grillo