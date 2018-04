Un anno fa la vittoria di misura sul Pisa Fu l'ultimo successo esterno targato Bollini

Oggi si festeggia la Santa Pasqua, esattamente un anno fa invece i tifosi granata celebravano il successo in campo esterno contro il Pisa- quarto consecutivo- che permise di alimentare il sogno play off prima di un inaspettato e incomprensibile calo dettato anche da una serie di torti arbitrali clamorosi e che fecero infuriare il popolo salernitano. Nella circostanza, al termine di una partita bruttissima a cospetto di un avversario virtualmente retrocesso e costretto a convivere con numerose problematiche societarie, la Salernitana di Alberto Bollini giocò un match molto intelligente, gestendo il risultato di parità per 45 minuti e assediando l'area di rigore avversaria nella ripresa fino al gol da tre punti che fece impazzire i 500 supporters granata assiepati nel settore ospiti dell'Arena Garibaldi. Fu, di fatto, l'ultimo successo in campo esterno targato Bollini prima delle sconfitte consecutive rimediate contro Ternana, Carpi e Perugia e dello 0-0 di Vercelli, troppo poco per sperare in qualcosa in più di una tranquilla salvezza. Almeno per qualche settimana, però, i tifosi della Salernitana sognarono il grande salto anche grazie al calo delle prime della classe e alla condizione psicofisica invidiabile di un gruppo che segnava tanto grazie al solito Massimo Coda e che, da un mese e mezzo, riusciva a mantenere la porta inviolata. Il meccanismo apparentemente perfetto si inceppò sul più bello e la stagione si concluse con un anonimo dodicesimo posto, piazzamento migliore rispetto all'anno prima, ma non in linea con le potenzialità della rosa e con le aspettative della piazza.

LA CRONACA. Primo tempo molto equilibrato, con il primo tiro che arriva al 32′ ad opera di Sprocati, ma Ujkani fa buona guardia. Al 43′ ci prova Odjer con una conclusione che si spegne alta sopra la traversa e chiude la prima frazione di gioco sullo 0–0. Al 14′ della ripresa Zito va via in progressione e scarica un sinistro neutralizzato da Ujkani. Al 26′ il neo entrato Rosina manda sul fondo da ottima posizione. Ma il fantasista granata si rifà un minuto più tardi: cross dalla sinistra di Zito, sponda aerea di Coda e tocco sotto misura di Rosina che porta in vantaggio gli ospiti. Il Pisa prova a reagire, ma la Salernitana tiene bene e sfiora il raddoppio in contropiede. Finisce 0–1 e per i granata si tratta del quinto risultato utile consecutivo. Tabellino:

Pisa – Salernitana 0 – 1

Rete: 27′ st Rosina.

Pisa: Ujkani, Longhi, Lisuzzo, Mannini, Verna (29′ st Zammarini), Manaj, Del Fabro, Angiulli (33′ st Gatto), Lazzari (1′ st Peralta), Tabanelli, Masucci. All.: G. Gattuso.

A disposizione: Cardelli, Di Tacchio, Lores Varela, Birindelli, Zonta, Milanovic.

Salernitana: Gomis, Vitale, Bernardini, João Silva (20′ st Rosina), Coda, Tuia, Minala, Odjer (36′ st Ronaldo), Zito, Perico (8′ st Bittante), Sprocati.

A disposizione: Terracciano, Schiavi, Donnarumma, Mantovani, Della Rocca, Improta.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Assistenti: Andrea Tardino (sez. Milano) – Luigi Rossi (sez. Rovigo).

IV uomo: Davide Andreini (sez. Forlì).

Ammoniti: Lisuzzo, Zammarini (P), Odjer (S).

Angoli: 3 – 1

Recupero: 5′ st.

Gaetano Ferraiuolo