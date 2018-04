2 milioni per Kiyine, operazione difficile. Da Roma... Indiscrezione sponda Lazio, le ultime novità

Come abbiamo rimarcato nelle scorse settimane in anteprima, il fantasista Sofiane Kiyine dovrebbe tornare al Chievo a fine stagione per fine prestito: in quel caso la Salernitana incasserebbe una cifra vicina ai 50mila euro, senza contare il premio valorizzazione che fa alzare ulteriormente una somma comunque bassa rispetto a quanto dovrebbero versare Lotito e Mezzaroma per esercitare il controriscatto, fissato in 2 miliioni di euro al momento della chiusura della trattativa così come per Alejandro Rodriguez. Pur essendo molto soddisfatta per il rendimento dell'italo-marocchino, la società difficilmente sborserà una cifra obiettivamente elevata per un ragazzo di prospettiva, ma che forse 4 miliardi di vecchie lire non li vale ancora pur avendo doti importanti e ampi margini di miglioramento. L'agente ha ribadito più volte che il suo assistito si trova benissimo a Salerno e che non esclude di restare anche in futuro, ma il Chievo è club sempre molto attento ai giovani e difficilmente se lo lascerà scappare l'anno prossimo. Che ci possa essere un inserimento della Lazio per favorire indirettamente la Salernitana? Non è da escludere, o almeno questa è la voce che rimbalza con insistenza da fonti vicine alla società biancoceleste e che perlano di un Lotito grande estimatore di Kiyine, arrivto quasi come oggetto misterioso e ora titolare inamovibile anche grazie alla capacità di Colantuono di trovargli una giusta collocazione tattica. E' ancora presto per fare calcoli e previsioni, ma chissà che i granata non possano assicurarsene le prestazioni anche in futuro dopo averlo lanciato tra i grandi quest'anno...

Gaetano Ferraiuolo