Serie B 2018-19, tornano tante piazze prestigiose? In concomitanza del centenario la cadetteria potrebbe essere una sorta di A2

Sarà pur vero che ogni anno si dice e si pensa la stessa cosa, ma la prossima serie B potrebbe essere davvero di ottimo livello rispetto al recente passato e con tante squadre che vorranno puntare al salto di categoria. La Salernitana, dunque, in concomitanza con l'evento del centenario dovrà necessariamente allestire una rosa di spessore per non farsi cogliere impreparata e regalare alla tifoseria e alla società un anno da assoluta protagonista. L'ipotesi di un campionato molto simile ad una A2 nasce anzitutto dal blasone delle piazze che stanno lottando per la promozione in cadetteria: il Padova, nobile decaduta del calcio italiano, è praticamente ad un passo dal grande salto e attende solo la matematica per la gioia di un allenatore, Bisoli, che era reduce da qualche stagione deludente e che non vedeva l'ora di rilanciarsi. Nel girone B salirà una tra Livorno, Pisa e Siena, altre compagini con un glorioso passato alle spalle e che certamente non vorranno recitare un ruolo di semplice comparsa. Nel raggruppamento meridionale, invece, spicca il possibile ritorno in B del Lecce dopo quasi 10 anni, sebbene la tifoseria sia in contestazione per la crisi che ha colpito i ragazzi di Liverani e che ha permesso a Trapani e Catania- due corazzate per la Lega Pro- di farsi sotto pericolosamente. Considerando che ne saliranno quattro, dunque, orientativamente, per organico e potenzialità economico-ambientali. immaginiamo in B Padova, Livorno, Catania e Lecce, senza dimenticare però Alessandria, Siena, Pisa, Piacenza, Cosenza, Juve Stabia, Reggiana e Sambenedettese che se la giocheranno fino alla fine. Dalla A scenderanno invece club che vorranno indubbiamente risalire la china da subito: ce ne saranno tre tra Benevento, Verona, Spal, Crotone, Cagliari, Sassuolo e Chievo, forti di una base già importantissima, con il paracadute alle spalle e con la voglia matta di riscattarsi. Se poi pensiamo che Pescara, Foggia e Venezia hanno già promesso l'allestimento di una corazzata e che chi non andrà in A tra Bari, Perugia, Parma e Frosinone (al momento ipotizziamo Palermo ed Empoli promosse direttamente), è facile prevedere una B di livello più interessante rispetto a quest'anno, con alcune squadre che hanno tradito le aspettative e che non sono riuscite ad ammazzare il campionato come in passato era accaduto a Cagliari, Spal, Verona, Bologna e Crotone.

Gaetano Ferraiuolo