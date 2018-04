Salernitana, occhi puntati oggi al Partenio-Lombardi La squadra di Grosso è impegnata nella sfida contro l'Avellino

La trasferta contro il Bari presenta diverse insidie. La maggiore probabilmente dipenderà dal risultato di oggi della squadra di Grosso al Partenio-Lombardi di Avellino. In caso di successo degli irpini, i granata troveranno una squadra particolarmente arrabbiata dall'eventuale doppio stop consecutivo. Tuttavia in caso di conquista dei tre punti per gli ospiti, la situazione non migliorerebbe di molto, con la squadra di Colantuono che avrà a che fare con una formazione galvanizzata da una vittoria esterna.

Non resta che augurarsi un pareggio? La verità è che la Salernitana dovrà fare affidamento soprattutto sulle sue forze e magari approfittare di un fatto certo e oggettivo: la compagine granata ha avuto a disposizione più giorni di riposo e il Bari oggi dovrà fare dispendio di energie psico-fisiche per cercare di avere la meglio sull'Avellino. Poi c'è il fattore tifo. Bari-Salernitana (e viceversa) è sempre uno spettacolo sugli spalti. E' forte il gemellaggio esistente tra le due tifoserie e sicuramente nella gara in programma sabato prossimo al San Nicola vincerà innanzitutto lo sport. Ma ribadiamo un concetto: l'amicizia tra le tifoserie non deve intaccare lo spettacolo in campo e la cattiveria agonistica che deve caratterizzare le partite di calcio. Poi alla fine applausi per tutti, vincitori e vinti.

Maurizio Grillo