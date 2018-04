Empoli da record: travolto il Foggia, in gol ancora Rodriguez Il bomber Caputo mette a segno il gol della sicurezza

Si è giocato il lunch match della giornata di Pasquetta, uno dei recuperi della 29^ giornata, sospesa a causa della morte di Davide Astori. Quinta vittoria e diciannove risultati consecutivi per la capolista Empoli, che allunga ancora di più in classifica a 66 punti, lasciando il Frosinone otto lunghezze più indietro, in attesa della gara di stasera del Palermo, di scena al Tardini. 3-0 rifilato sul suo campo al Foggia, che non riesce a trovare continuità, alternando nelle ultime sette gare una vittoria e una sconfitta. Zajc all’11’ va vicino al gol colpendo il palo, ma il calciatore è bravo dopo sei minuti a portare in vantaggio la sua squadra seminando il panico in slalom nella retroguardia avversaria e infilando il pallone alle spalle sulla sinistra di Guarna.

Nella ripresa le reti della sicurezza della squadra di Andreazzoli. Al 54’ è ancora Rodriguez, autore di una doppietta contro la Salernitana, a siglare lo 0-2: il calciatore spagnolo raccoglie un assist di Di Lorenzo e bucando la difesa avversaria, incrocia un tiro che si insacca ancora una volta nella porta rossonera. Il gol della sicurezza lo realizza il solito Caputo a quattro minuti dal termine dei 90’, una rete da vero bomber, opportunista nel raccogliere una respinta di Guarna. La sua zampata non dà scampo al portiere.

FOGGIA-EMPOLI 0-3

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Gerbo, Agnelli (67’ Scaglia), Agazzi (62’ Greco), Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro (74’ Duhamel). A disposizione: Noppert, Loiacono, Fedato, Beretta, Zambelli, Rubin, Floriano, Ramè, Calabresi All. Stroppa

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Lueprto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Brighi; Zajc (82’ Lollo); Caputo, Rodriguez (60’ Traore). A disposizione: Terracciano, Giacomel; Polvani, Canestrelli, Imperiale, Krunic, Piu. All. Andreazzoli

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Dei Giudici-Lombardi; IV uff. Forneau)

MARCATORI: 17’ Zajc, 54’ Rodriguez, 86’ Caputo

AMMONITI: Agazzi, Castagnetti

REC. 1’ p.t.; 5’ s.t.

Maurizio Grillo