Il cuore degli ultras granata: doni nel giorno di Pasqua Regalate uova ai bambini del reparto pediatria dell'ospedale Ruggi

Il cuore degli ultras granata non muore mai. E così, dopo aver sposato innumerevoli iniziative di beneficenza per aiutare le persone maggiormente in difficoltà, in questi giorni di festa una delegazione della curva Sud Siberiano capeggiata dallo storico "Raffaele il Vikingo" si è recata presso il reparto di pediatria dell'ospedale Ruggi di Salerno per donare uova di Pasqua ed ogni sorta di giocattolo ai piccoli ospiti della struttura, costretti a trascorrere il fine settimana non in famiglia, ma a stretto contatto con i medici per combattere vari tipi di patologie. Un gesto bellissimo, che meriterebbe le prime pagine dei giornali nazionali e che conferma la torcida granata come unica in Italia per cuore, generosità, senso di appartenenza e responsabilità. Dalla lotta per Armandino alla raccolta fondi per le popolazioni afflitte dal terremoto ai 40mila euro donati al sindaco di Amatrice e le calze per bambini con grave disagio sociale nel giorno della Befana, sono davvero innumerevoli le giornate che la curva ha dedicato alla solidarietà. Nella foto che vi mostriamo, tratta da facebook, l'immagine di un pomeriggio da ricordare, l'ennesimo messaggio a chi, ignorantemente, continua ad associare la parola ultras alla violenza dmenticando che dietro una bandiera che sventola o un coro che riecheggia sugli spalti c'è il cuore di un popolo che, in quanto a solidarietà, non ha davvero eguali in Europa. Grazie a loro anche chi soffre ha potuto vivere Pasqua con un piccolo sorriso e con tanta speranza.

Gaetano Ferraiuolo