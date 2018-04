Avellino, altro tonfo interno Ora per Novellino sarà difficile evitare l'esonero

Il Bari espugna il Partenio-Lombardi e lancia un segnale alla Salernitana, sua avversaria al San Nicola sabato prossimo. La squadra di Grosso era reduce dalla sconfitta inaspettata di Ascoli, cercava riscatto e l'ha trovato. L'Avellino, in piena crisi e coinvolto nella zona play-out, dopo lo stop interno contro il Parma era costretto a rincorrere il risultato pieno, anche per salvare la traballante panchina di Novellino.

Eppure la gara si era messa bene per gli irpini, andati in vantaggio con Vajushi, bravo a realizzare al 31' con un tiro a giro a effetto, che non ha lasciato scampo a Micai. Nella ripresa il calo dei padroni di casa che ha concesso agli ospiti, di pareggiare la gara al 19' con Nenè, bello il suo colpo di testa in avvitamento nei pressi dell'area piccola, sullo splendido assist di Iocolano. Nonostante un gol divorato da Improta la gara sembrava avviarsi sul risultato di parità, ma al 1' di recupero (6' concessi da Rapuano), Cissè con un tiro da circa venti metri indovina l'angolino sulla sinistra di Lezzerini. Triplice fischio al 51' e bordata di fischi dagli spalti. In festa i tifosi baresi al seguito della squadra. Novellino sembra arrivato al capolinea.

Avellino - Bari 1-2

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Pecorini, Kresic, Ngawa, Marchizza; Vajushi (17' st Laverone), D'Angelo, Moretti, Cabezas (36' st Morosini); Asencio; Ardemagni (13' st Castaldo). A disp.: Casadei, Migliorini, D’Angelo, Falasco, Morero, Molina, De Risio, Rizzato, Wilmots. All.: Novellino.

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Gyomber, Marrone, Balkovec; Iocolano (27' st Tello), Basha, Henderson; Galano (43' st Cissè), Nenè (30' st Floro Flores), Improta. A disp.: De Lucia, Conti, D'Elia, Petriccione, Kozak, Cassani, Andrada, Busellato, Empereur. All.: Grosso.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini (Opromolla-De Troia; IV uff. Viotti)

Marcatori: pt 31' Vajushi, st 19' Nenè, 46' Cissè.

Note: Ammoniti: Moretti per proteste; Basha, Marchizza e Pecorini per gioco falloso; Asencio per comportamento non regolamentare. Angoli: 4-4. Recupero: pt 1'; st 6'.