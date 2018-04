Notiziario granata:differenziato per Schiavi,Tuia e Akpa Akpro Fisioterapia per Bocalon e Pucino

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro atletico seguito da esercitazioni per il possesso palla. La seduta è terminata con una partita tattica e una partitella finale. Schiavi, Tuia e Akpa Akpro hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Bocalon e Pucino.

Doppia seduta in programma domani per i granata al campo “Volpe” al via alle ore 10:30. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.

Redazione Sport