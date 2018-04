Il Venezia blocca sullo 0-0 il Carpi Risultato giusto per quanto visto in campo

Il solito ostico Venezia riesce a bloccare il Carpi sul risultato di 0-0. Sorpasso che quindi non c’è stato, ma entrambe continuano ad ambire all’obiettivo play-off. Un risultato che rispecchia l’andamento della gara e giusta alla fine la divisione della posta. Non basta nel primo tempo una leggera supremazia ai padroni di casa per rendersi particolarmente pericolosi. Anche nella ripresa l’andamento dell’incontro non cambia. Solo un’occasione, si fa per dire, al 28’ per i padroni di casa con Garritano, che però si fa deviare il tiro da Modolo. Finisce 0-0 una partita senza grosse emozioni.

CARPI-VENEZIA 0-0

CARPI (3-5-1-1): Colombi, Poli, Brosco, Ligi; Calapai (37’st Bittante), Jelenic (19’st Concas), Mbaye, Garritano, Pachonik; Pasciuti (19’st Verna); Melchiorri. A disp.: Serraiocco, Capela, Sabbione, Giorico, Malcore, Di Chiara, Palumbo, Saric, Saber. Allenatore: Calabro

VENEZIA (3-5-2): Vicario, Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Fabiano (11’st Pinato), Garofalo; Geijo (37’st Marsura), Litteri (1’st Zigoni). A disp.: Audero, Gori, Bruscagin, Bentivoglio, Soligo, Firenze, Suciu, Zampano. Allenatore: F.Inzaghi

Arbitro: Saia di Palermo (Vecchi-Mastrodonato; IV uff. Meraviglia)

Note: ammoniti Mbaye, Pasciuti, Frey, Cernuto; recupero 1’ primo tempo e 4’ secondo tempo

M.G.