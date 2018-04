Festa al Tardini, il Parma sconfigge il Palermo I siciliani sotto di 3-0, chiudono la gara 3-2

Parma-Palermo chiude la giornata di pasquetta dei recuperi della 29^ giornata di Serie B, domani in programma le restanti due gare. Sugli scudi Calaiò, autore di una tripletta, a mettere praticamente in ginocchio i siciliani già dopo i primi due minuti del secondo tempo. La prima parte di gara vede la squadra di D’Aversa protagonista: al 31’ il primo gol dell’ex attaccante dello Spezia, con un sinistro che non lascia scampo a Pomini. Il Palermo non fa in tempo a reagire che dopo 8’ arriva il raddoppio, complice un dubbio rigore concesso dall’arbitro Marinelli per un presunto contatto in area tra Rajkovic e Munari. Il tiro dagli undici metri consente a Calaiò il suo secondo successo personale.

Nella ripresa l’episodio che apparentemente chiude la partita. Dezi serve un preciso assist al suo compagno e il tocco del bomber non perdona. 3-0 e partita chiusa? Manco per sogno. Dopo appena cinque minuti Nestorovski è bravo a girare in rete su precisa imbeccata di Jajalo. Gli ospiti provano a tentare l’impresa e lo sforzo viene parzialmente premiato nei minuti di recupero con la rete di Rajkovic. Ma è troppo tardi per raggiungere il pareggio. Il Parma aggancia il Bari, vittorioso ad Avellino, a quota 53 e Palermo che resta al terzo posto a 57 punti.

PARMA-PALERMO 3-2

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo (87' Di Cesare); Dezi, Munari, Scavone; Siligardi (62' Insigne), Calaiò, Di Gaudio (71' Anastasio). A disp.: Nardi, Dini, Vacca, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Frediani, Barillà, Sierralta. All. D'Aversa.

PALERMO (3-5-1-1): Pomini; Szyminski, Struna (79' Dawidowicz), Rajkovic; Rispoli, Murawski (46' La Gumina), Jajalo, Gnahoré, Aleesami (75' Rolando); Coronado; Nestorovski. A disp.: Maniero, Posavec, Trajkovski, Moreo, Rolando, Balogh, Chochev, Fiordilino, Fiore, Dawidowicz, Ingegneri. All. Tedino.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Cecconi-Bresmes).

MARCATORI: 31', 39' rig., 47' Calaiò-52' Nestorovski, 93' Rajkovic

NOTE: Ammoniti: Nestorovski, Pomini, Rispoli, Coronado, Gnahoré (PAL), Lucarelli (PAR)

Maurizio Grillo