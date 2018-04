Salernitana: road to Bari, oggi doppia seduta La squadra di Colantuono aumenta i giri in vista della trasferta pugliese

Dopo la sconfitta di Empoli, ed il relax concesso in occasione delle festività pasquali, ieri la Salernitana si è ritrovata al “Volpe” ed ha iniziato a lavorare in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio al “San Nicola” di Bari. Colantuono ha fatto un po’ la conta dei disponibili, ed il quadro emerso parla di alcune possibili indisponibilità importanti, una su tutte quella di Riccardo Bocalon. La punta veneziana ieri ha svolto fisioterapia, e con buona probabilità sarà costretta a saltare la sfida con i galletti. Scaldano i motori Rossi e Palombi, uno dei due sarà il terminale offensivo. Insieme a Bocalon, fisioterapia anche per Pucino, ma qui i tempi di recupero sono molto più lunghi, con il terzino che potrebbe aver concluso anzitempo la stagione. Sempre in difesa saranno monitorate le condizioni di Tuia e Schiavi: entrambi ieri hanno svolto lavoro differenziato (insieme ad Akpa Akpro), ma Colantuono spera di poter contare almeno su uno dei due. Le alternative in rosa ci sono (Popescu, Mantovani), ma l’esperienza ed il carisma dei due veterani sono fattori imprescindibili. Uno a cui l’esperienza di certo non manca è Bernardini, ma il centrale di Domodossola solo ieri ha iniziato a lavorare di nuovo insieme al gruppo, quindi è da escludere un suo impiego dall’inizio, al massimo sarà convocato per riassaporare almeno la panchina. Lavora con il gruppo anche Orlando, ma in attacco il tecnico recupera Di Roberto, e con tutta probabilità l’esterno si riprenderà il suo posto da titolare nel tridente offensivo. Intanto oggi i granata saranno impegnati in una doppia seduta, che rivelerà in maniera più approfondita quelle che sono le reali condizioni del gruppo. L’avversario ieri ha dimostrato di essersi ripreso dalla debacle di Ascoli, e Grosso nel post partita ha già dichiarato di non volersi risparmiare contro i granata. I pugliesi avranno il roster dei titolari al completo, fatta eccezione per Djavan Anderson, assente anche con l’Avellino.

Simone Gallo