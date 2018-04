FOTO. Già lunghe code per la trasferta di Bari In centinaia pronti a partire per la Puglia

Quella di sabato prossimo sarà una partita sicuramente speciale per tutti i tifosi della Salernitana che, al di là di quanto accadrà sul rettangolo di gioco nell'arco dei 90 minuti, avranno l'occasione di rinsaldare il legame di amicizia e di affetto con la torcida barese, storicamente gemellata con la curva Sud granata e pronta a riservare un'accoglienza speciale. Già ieri pomeriggio alcuni supporters salernitani erano presenti nel settore ospiti del Partenio per assistere alla partita tra Bari e Avellino, ironia della sorte decisa da un gol di un calciatore di colore in pieno recupero proprio come accadde con Minala nello scorso mese di ottobre. Allo stesso tempo gli ultras pugliesi hanno sempre garantito la propria presenza all'Arechi ogni volta che la Salernitana si giocava qualcosa di importante e aveva bisogno di un grande pubblico per portare a casa i tre punti. Sabato, come detto, sarà una grande festa e ci segnalano già diversi ristoranti prenotati a Bari per vivere l'attesa prepartita a tavola, tutti insieme e con quello spirito di fratellanza che accomuna due popoli profondamente legati alla città di origine e che meriterebbero, per passione e calore, categorie decisamente più importanti. La prevendita è partita questa mattina e la risposta su sponda granata è stata eccellente: come conferma la foto che vi mostriamo, già in centinaia hanno preso d'assalto il punto vendita Fans Shop per accaparrarsi il prezioso tagliando, facile prevedere che nel giro di poche ore saranno polverizzati tutti e 1300 biglietti a disposizione e che tanti salernitani saranno assiepati negli altri settori magari per festeggiare una vittoria come ormai non accade da 15 anni. Anche il San Nicola, un po' più freddo in questa stagione rispetto agli standard abituali, risponderà alla grande: attesi oltre 20mila spettatori, un autentico spot per la serie B.

Gaetano Ferraiuolo