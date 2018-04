Salernitana, si valuta il rendimento di Roberto L'attaccante tornerà a Salerno a giugno, in Portogallo sta facendo bene

Tra i tanti calciatori arrivati in estate, ma poi collocati altrove per motivazioni sempre differenti c'è anche l'attaccante Roberto, giunto a Salerno con un bagaglio carico di entusiasmo e con la voglia di dimostrare tutto il proprio valore nel campionato italiano. Pur avendo lavorato al massimo durante il ritiro di Roccaporena per scalare posizioni nelle gerarchie dell'allenatore, il centravanti portoghese non sembra abbia entusiasmato più di tanto Alberto Bollini che, dopo un summit con società e dirigenza, lasciò intendere che non rientrava nei suoi piani e che avrebbe preferito allenare calciatori maggiormente pronti per la serie B e che potessero assicurare un buon bottino di reti senza dover aspettare troppo tempo per il fisiologico processo di ambientamento. La scelta della Salernitana di farlo andar via con la formula del prestito lascia intendere che, in realtà, sia la proprietà sia il ds Fabiani hanno ancora fiducia nelle potenzialità di questo calciatore e non a caso ne stanno seguendo costantemente il processo di crescita informandosi sul reale rendimento e sulle potenzialità. Attualmente Roberto gioca nella serie B portoghese, nell'Arouca, ed ha segnato sette reti in 24 presenze, condite da 4 assist e da tante prestazioni piuttosto convincenti. A fine anno tornerà a Salerno e la sua volontà- già espressa al procuratore- è quella di provarci nuovamente con la Salernitana. L'ultima parola spetterà al tecnico Stefano Colantuono che, come noto, non ha mai avuto la possibilità di allenarlo e di giudicarlo dal vivo. In caso di ulteriore "bocciatura" l'addio con il sodalizio granata sarebbe definitivo, ma chissà che, lavorandoci bene, non si possa avere già in casa un altro tassello importante per la Salernitana del futuro.

Gaetano Ferraiuolo