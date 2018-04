Bocalon, ecco l'esito degli esami strumentali L'attaccante si era fatto male giovedì sera

Tira un sospiro di sollievo lo staff tecnico della Salernitana. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata l'attaccante Riccardo Bocalon hanno escluso gravi problematiche riscontrando un lieve contrattura muscolare che lo costringerà a svolgere per qualche giorno allenamenti differenziati e personalizzati. L'ex bomber dell'Alessandria, dunque, salterà la trasferta di Bari e spera di poter essere nuovamente a disposizione per la sfida casalinga contro il Cesena, quando i suoi gol e la sua grinta potrebbero risultare determinanti. Ovviamente la volontà è quella di non forzare i tempi e di agire con cautela al fine di evitare pericolose ricadute; proprio per questo mister Colantuono e lo staff medico guidato da Italo Leo si confronteranno quotidianamente per stabilire con esattezza i tempi di recupero e inserirlo gradualmente in gruppo. Insieme a Bocalon non saranno disponibili per Bari nemmeno Bernardini e Akprò, resta da capire anche come proceda il recupero di Alessandro Tuia che giovedì notte è stato trasportato all'ospedale per calcoli renali. Non ci sarà naturalmente Raffaele Pucino: tra una decina di giorni è atteso il verdetto definitivo. Orlando, che ha giocato un'ora con la Primavera, spera di essere convocato, ma più probabilmente scenderà ancora in campo con i "giovani" per mettere ulteriore benzina nelle gambe.

Gaetano Ferraiuolo