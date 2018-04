Prevendita boom, il dato aggiornato Entro domani mattina possibile sold out, ma...

La foto che vi abbiamo mostrato questa mattina non lasciava spazio a nessun tipo di dubbio: c'è grandissima attesa in città e in provincia per la trasferta di sabato prossimo a Bari, occasione unica non solo per mettere fieno in cascina in ottica salvezza, ma anche e soprattutto per consolidare il gemellaggio con la torcida locale. Il punto vendita Fans Shop, letteralmente preso d'assalto, sta fornendo come sempre un servizio impeccabile e anche in questo momento ci segnalano lunghe code e un clima di entusiasmo che non si respirava dalla trasferta di Avellino dello scorso mese di ottobre. Al momento risultano staccati 850 biglietti per il settore riservato agli ospiti, una risposta assolutamente straordinaria da parte di una tifoseria che, fuori casa, ha già portato qualcosa come 12mila persone anche grazie alla scelta delle autorità competenti di abolire- o comunque accantonare- la tessera del tifoso. Restano a disposizione meno di 500 biglietti, ma non è da escludere che la società barese possa inviare a Salerno una scorta ulteriore di tagliandi su richiesta della Salernitana. Sembra inoltre che ci sia la possibilità per i salernitani di acquistare biglietti anche per altri settori, proprio come accaduto nelle ultime tre partite dei biancorossi all'Arechi. A proposito della torcida pugliese, sono attesi almeno 20mila spettatori; il San Nicola, quest'anno, non è stato lo stadio gremito e appassionato che avevamo ammirato in passato se non per il derby col Foggia (34mila tra paganti e abbonati), ma l'arrivo della Salernitana ha risvegliato l'entusiasmo sopito. Un altro ostacolo in più in una trasferta che, gemellaggio a parte, bisogna assolutamente vincere.

Gaetano Ferraiuolo