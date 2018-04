Recuperi: pari Brescia, ko interno per la Pro Vercelli Vola il Perugia, la classifica aggiornata

Si sono giocate nel pomeriggio le ultime due gare da recuperare e che permettono finalmente di avere un quadro ben chiaro della classifica. E' finita 0-0 la sfida tra Brescia e Virtus Entella, un pareggio che tutto sommato accontenta più i liguri che i lombardi e che permette a mister Aglietti di accantonare la sconfitta interna con il Palermo e di riprendere il cammino verso la salvezza. Dinanzi a circa 5mila spettatori, le due squadre hanno anzitutto pensato a non perdere e il risultato è lo specchio fedele di un match in cui i padroni di casa hanno provato soprattutto nella ripresa a vincerla imbattendosi nelle buone parate del solito Iacobucci. Gli ospiti, dal canto loro, hanno tentato di far male in contropiede, ma la retroguardia di casa ha retto bene e mantenuto finalmente la porta inviolata. Per Boscaglia una boccata d'ossigeno, con 4 punti in due gare che gli permettono di blindare la sua posizione in panchina. Il colpo di giornata è quello del Perugia, macchina perfetta guidata egregiamente da Breda che ha vinto la sfida a distanza con Fusco e Grassadonia. Dopo una prima fase di studio ed un paio di buone occasioni per i piemontesi, i biancorossi hanno vinto nella ripresa grazie a una doppietta di Di Carmine, a bersaglio al 77' e al 94'. Con questo blitz esterno gli umbri si posizionano a -5 dalla zona promozione diretta, ecco la classifica aggiornata: Empoli 66, Frosinone 58, Palermo 57, Perugia, Parma, Bari 53, Cittadella, Venezia 50, Carpi 48, Spezia 45, Foggia 43, Salernitana, Cremonese 41, Brescia, Novara 38, Pescara 37, Entella, Avellino 36, Cesena 34, Ascoli 33, Pro Vercelli 30, Ternana 27.

Gaetano Ferraiuolo