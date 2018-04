Salernitana: Bocalon non sarà rischiato, spazio a Rossi Oggi gli uomini di Colantuono proseguiranno al “Volpe” la preparazione

Nella doppia seduta di ieri la Salernitana ha svolto prima lavoro di forza in palestra, seguito da esercitazioni difensive in situazioni di gioco. Nel pomeriggio poi gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto l’allenamento con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni per il possesso palla e una partita tattica. La condizione fisica dei granata è buona, ed il tecnico potrà contare su un nutrito ventaglio di scelte in vista della trasferta di Bari. In attacco recupera formalmente anche Bocalon, su cui ieri gli accertamenti hanno escluso qualsiasi lesione muscolare. Nonostante questo, però, con tutta probabilità l’ex Alessandria non sarà rischiato, almeno non dall’inizio. Il maggior indiziato per prenderne il posto è Alessandro Rossi. L’attaccante si gioca la maglia con l’altro baby Lazio, Simone Palombi, ma ha buone chance di spuntarla. Proprio contro il Bari, all’andata, Rossi offrì la sua miglior prestazione da quando è a Salerno, con una doppietta d’autore, e chissà che non possa ripetersi anche sabato. Per quanto riguarda il resto del roster titolare, i dubbi restano tutto sommato pochi: Di Roberto tornerà titolare nel tridente offensivo, con Kiyine riposizionato a centrocampo e uno tra Minala ed Odjer in panchina. In difesa sia Tuia che Schiavi non sono in perfette condizioni, ma uno dei due dovrebbe far coppia con Monaco. Per il resto stesso schieramento della sconfitta contro l’Empoli.

Nei padroni di casa anche Grosso potrà contare su quasi tutti la rosa al completo: al momento gli assenti accertati sono Anderson e Diakité, mentre potrebbe recuperare last minute Brienza.

Simone Gallo