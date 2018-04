Esposito (TMW): "La Salernitana vince a Bari" Il giornalista: "Salerno, impara ad aspettare di più i calciatori. Bravo Fabiani"

Ospite della trasmissione "Granatissimi" in onda ogni martedì su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il giornalista di Tuttomercatoweb nonchè opinionista della nostra emittente Luca Esposito si è soffermato sul momento vissuto dalla Salernitana, sulle prospettive future e sull'utilizzo della tecnologia nel mondo del calcio. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Ad Empoli la Salernitana ha fatto una buona partita, ma manca sempre qualcosa al momento di segnare. Bocalon è il bomber e ha segnato otto gol, evidentemente manca il Coda dello scorso anno o lo stesso Donnarumma. Mantenendo questa coppia d'attacco ci si poteva davvero divertire, perchè negli altri reparti la Salernitana è molto competitiva. Basti pensare che in estate è arrivato un elemento come Pucino, ragazzo che si esprime bene sia da terzino sinistro, sia da centrale mettendosi a disposizione dell'allenatore”. Immancabile un consiglio alla tifoseria: “I casi Strakosha, Caputo, Donnarumma e Rodriguez dovrebbero lasciare qualche insegnamento. La piazza deve imparare ad aspettare, a sostenere il calciatore in difficoltà. Voglio elogiare il lavoro del direttore sportivo Fabiani, uno che ha portato a Salerno tanti giocatori a parametro zero aggiungendo poi nelle casse societarie bei soldini. Bocalon è stato preso tra mille aspettative, ha subito troppe critiche, ma i fatti dicono che i suoi gol li sta facendo. Certo, una punta di esperienza al suo fianco avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta”.

Sul possibile esordio del Var in serie B: “La tecnologia va bene se viene usata nel modo giusto, quest'anno ci sono state molte lamentele e non è bello quando un gol viene annullato dopo 2-3 minuti di esultanza come per esempio è accaduto al Benevento. Anzitutto l'auspicio è che l'arbitro possa essere bravo a prescindere dall'aiuto che riceve dal VAR, tutto sommato sono favorevole. E' comunque il primo anno e ci sta che possa esserci qualche errore, bisogna sperimentare”. Infine sul prossimo turno: “Tutti hanno avuto spazio e devono aspettare il loro momento senza pressioni. Ora c'è un Bari in forma, capace di vincere ad Avellino comportando indirettamente l'esonero di Novellino. Bisogna stare attenti, è una squadra pragmatica che segna con tutti i suoi effettivi, anche se entrano dalla panchina. Cercheranno di sfruttare il fattore casalingo, la Salernitana dovrà dimenticare la sconfitta di Empoli: credo molto nella cabala, proprio perchè non si espugna il San Nicola da anni dico che la Salernitana vince a Bari”.

Gaetano Ferraiuolo