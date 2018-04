Il sondaggio: attacco, vincono Rossi, Sprocati e Di Roberto Le proposte dei lettori in caso di forfait di Bocalon. Quasi nessun voto per Rosina e Palombi

Come ogni settimana, la redazione di OttoChannel ha coinvolto i lettori e i telespettatori nel corso della trasmissione "Granatissimi" in onda tutti i martedì alle ore 21 sul canale 696 del digitale terrestre. In considerazione della probabile assenza di Bocalon (che, stando a quanto filtra, nella migliore delle ipotesi partirebbe dalla panchina dopo il problema muscolare accusato la settimana scorsa ad Empoli), abbiamo lanciato un sondaggio relativo alla possibile composizione del terzetto offensivo in quel di Bari, avversario decisamente ostico per i granata, ma che Colantuono affronterà a viso aperto e senza affidarsi a barricate difensive che, alla lunga, producono poco o nulla. Stando a quanto emerso spulciando i numerosissimi commenti giunti sulla nostra pagina facebook, in caso di forfait dell'ex centravanti dell'Alessandria ben il 42% dei tifosi propende per un attacco formato da Sprocati, Di Roberto e Rossi. In particolare il giovane golden boy laziale sta riscuotendo una serie di consensi, addirittura l'addetto stampa del Salerno Club 2010 Andrea Criscuolo e la nostra conduttrice e giornalista Giovanna Di Giorgio lo indicano come potenziale centravanti della Nazionale nei prossimi anni. "All'andata segnò due gol, è di categoria superiore" scrive in merito Marco De Vito, "Come si fa a non far giocare un talento del genere? Ha tutto per diventare un fuoriclasse, a Bari deve giocare anche se Bocalon sarà al 100%" aggiunge Mario Barra, ma Raffaele Pucino, all'alto della sua esperienza, ricorda che "è giovane, deve migliorare piano piano senza avvertire troppe pressioni sulle spalle".

Il 20% dei tifosi, invece, preferirebbe Palombi a Di Roberto, sul quale l'opinione pubblica è divisa: c'è chi lo considera un calciatore di esperienza e spessore, c'è chi invece è rimasto piuttosto deluso dal suo rendimento e sottolinea lo zero alla casella dei gol e degli assist realizzati. Stesso discorso su Palombi. "Se gioca nel suo ruolo e libero mentalmente può far bene, a Terni ha segnato otto reti di pregevole fattura al suo primo anno di B" dice Vittorio Rosapane, "E' venuto a Salerno senza stimoli, già in estate aveva detto di no e la sua mente è tutta per la Lazio" risponde Vincenzo Amendola. Il 18%, invece, ripartirebbe da Sprocati, Rossi e Kiyine, con un centrocampo più folto e l'imprevedibilità del talento scuola Chievo, ad Empoli tra i migliori fino all'errore che ha permesso a Rodriguez di segnare il 2-0. Il restante 20% propone invece soluzioni ulteriori rispetto a quelle del sondaggio. Rosina, tanto per fare un esempio, ha ricevuto pochissimi consensi, ma in tanti fanno affidamento alla voglia di farsi rimpiangere dalla sua ex tifoseria. Del resto proprio a Bari, nello scorso campionato, il talentuoso fantasista granata disputò una delle poche partite davvero all'altezza colpendo due legni clamorosi e smarcando i compagni con giocate d'alta classe.

Gaetano Ferraiuolo