Rovesciata CR7, sul web: "Come Artistico e Vannucchi" Il capolavoro del fuoriclasse portoghese ricorda in parte le magie degli ex granata

La prodezza balistica con cui Cristiano Ronaldo ha steso la Juventus ieri sera ha fatto emozionare non solo i supporters del Real Madrid presenti nel settore ospiti dello Stadium, ma anche i 40mila tifosi bianconeri che, con sportività e maturità, hanno dedicato due minuti di applausi al fuoriclasse portoghese, abbracciato anche dall'amico Gigi Buffon e da tutti i suoi compagni di squadra. Sul web, naturalmente, l'eurogol di Ronaldo spopola e risulta tra i video più gettonati in assoluto, con milioni e milioni di visualizzazioni da tutto il mondo e la comune convinzione che l'ennesima magia gli permetterà di mettere in bacheca un altro e meritatissimo pallone d'oro. I tifosi della Salernitana, con un mix di nostalgia ed ironia, hanno risposto postando le immagini di due vecchie glorie granata che, negli anni passati, erano riusciti a realizzare un gol forse meno bello, ma piuttosto simile dal punto di vista stilistico. Nel giugno del 1998, con la promozione in A in tasca da un mese, Ciccio Artistico decise di salutare la tifoseria granata prima della firma con il Torino con una rovesciata da centro-area che lasciò impietrito il portiere della Fidelis Andia Pantanelli, un autentico capolavoro che non è diventato famoso soltanto perchè all'epoca non c'erano i social nè tante tv a pagamento. "E' stata la rete più bella della mia carriera. Ci avevo provato contro il Pescara e il portiere parò, in quel caso mi è andata bene. Mi dispiace non essere riuscito a reperire le immagini su internet" dichiarò alla nostra redazione il diretto interessato, premiato nella circostanza per il gol più bello della stagione insieme a quello di Di Vaio nel 5-1 con il Pescara.

Due anni dopo toccò ad Ighli Vannucchi infiammare l'Arechi con una rovesciata da distanza più ravvicinata, ma che fu bellissima dal punto di vista qualitativo e della coordinazione. Fu la rete del 2-0 sul Siena, all'epoca capolista e su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. "I due gol col Vicenza sono quelli che mi hanno emozionato di più, ma quello col SIena è stato probabilmente il più bello della mia carriera" disse ai nostri microfoni. Ci provò senza successo, invece, Antonino Ragusa nel 2010: si giocava contro lo Spezia, solo la traversa non gli permise di far esplodere l'Arechi. Da avversario, invece, è toccato rispettivamente a Francesco Flachi (gennaio 2002, Sampdoria-Salernitana 2-1) e al casertano Mancosu, proprio all'Arechi dinanzi a 25mila spettatori.

Gaetano Ferraiuolo