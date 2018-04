VIDEO | Nenè: Salernitana? Una squadra forte Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari nella conferenza stampa di oggi

Anderson Miguel Da Silva – Nenè ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiazioni in vista della prossima gara interna contro la Salernitana. Di seguito le parole dell'attaccante rilasciate sul sito ufficiale della società:

“Un amico mi ha detto che ho fatto il gol n. 2000 della storia del Bari. È una gioia ma ho la consapevolezza che c’è tanto ancora da fare. I 3 gol? Il mister mi ha dato questa occasione, ho fatto quello che mi chiede e ho segnato. Devo essere bravo a fare questo lavoro e, sopratutto, fare gol. Ci alleniamo tanto e creiamo tante occasioni. Abbiamo sempre la testa giusta in allenamento, stiamo tornando più cattivi sotto porta. Il tridente di inizio anno? È frutto del lavoro, in allenamento il mister ci fa provare tutti. Con me in posizione centrale, il mister libera di più gli esterni, la squadra lavora molto comunque e crea occasioni da gol. Abbiamo difficoltà con le squadre chiuse in area di rigore, difficile segnare e stiamo lavorando per migliorare in questo. Salernitana? Squadra forte, con l’Empoli ha perso negli ultimi minuti ed è una squadra che sa giocare a calcio”.

M.G.