VIDEO | Bari-Salernitana: i precedenti

Sono 10 i precedenti ufficiali giocati in Puglia fra Bari e Salernitana con un bilancio di 11 vittorie per i padroni di casa, 7 pareggi e 1 successo esterno dei granata. La prima sfida risale alla stagione 1945/1946 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. L’unica affermazione granata in Puglia risale al 21 novembre 2004 3-1 in serie B: le reti furono firmate da Bombardini e Palladino (doppietta) per la Salernitana, Carrus per i biancorossi di casa. Nella storia anche due sfide in serie A, 1947/48 e 1998/99, finite entrambe 0-0. Proprio quest’ultima gara è quella in cui – per l’ultima volta finora – il Bari non ha segnato in casa contro la formazione campana; nelle seguenti 7 partite in Puglia, i gol biancorossi sono stati 12. Il bilancio a livello realizzativo è a favore del Bari che ha realizzato 25 reti mentre la Salernitana ne ha messe a segno 12.

1945/1946 misto A/B Bari – Salernitana 1 – 0

1947/1948 Serie A Bari – Salernitana 0 – 0

1950/1951 Serie B Bari – Salernitana 2 – 1 (Giorgetti)

1955/1956 Serie B Bari – Salernitana 2 – 0

1965/1966 Serie C Bari – Salernitana 0 – 0

1974/1975 Serie C Bari – Salernitana 2 – 1 (Capone)

1975/1976 Serie C Bari – Salernitana 1 – 0

1976/1977 Serie C Bari – Salernitana 1 – 1 (Abbondanza)

1983/1984 Serie C-1 Bari – Salernitana 1 – 1 (Chiancone)

1996/1997 Serie B Bari – Salernitana 2 – 1 (Ricchetti)

1997/1998 Coppa Italia Bari – Salernitana 1 – 0

1998/1999 Serie A Bari – Salernitana 0 – 0

2001/2002 Serie B Bari – Salernitana 2 – 2 (Vignaroli, Lazzaro)

2002/2003 Serie B Bari – Salernitana 1 – 1 (Vignaroli)

2003/2004 Serie B Bari – Salernitana 3 – 0

2004/2005 Serie B Bari – Salernitana 1 – 3 (Bombardini, Palladino, Palladino)

2008/2009 Serie B Bari – Salernitana 1 – 0

2015/2016 Serie B Bari – Salernitana 2 – 1 (Donnarumma)

2016/2017 Serie B Bari – Salernitana 2 – 0

