Bari-Salernitana, non c' è risultato scontato Le statistiche sono a favore dei padroni di casa, ma i granata hanno le armi per rispondere

E' in programma sabato prossimo allo stadio San Nicola la gara valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Bari e Salernitana. La squadra di Colantuono ha interrotto a Empoli una serie positiva che durava da quattro giornate. Seconda trasferta consecutiva per i granata, difficile sulla carta ma aperta ogni risultato.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono nel confronto in vantaggio la squadra di Grosso: gol (47 vs 41), tiri (426 vs 382), tiri in porta (170 vs 144), percentuale tiri in porta (40 vs 38), tiri fuori area (216 vs 189), tiri dentro area (210 vs 193), corner (165 vs 149), percentuale contrasti (100 vs 96), passaggi (16748 vs 12622), passaggi completati (14189 vs 10114) e percentuale passaggi (86 vs 80). Da parte granata vantaggio solo per: cross fatti (484 vs 562), cross riusciti (210 vs 244), contrasti (424 vs 489), contrasti vinti (424 vs 468). La Salernitana è anche più “cattiva” per ammonizioni (64 vs 65) ed espulsioni (1 vs 4).

Almeno secondo le statistiche, così come nella trascorsa giornata contro l'Empoli, i padroni di casa partono favoriti, più incisivi rispetto agli avversari. In evidenza dai dati: la maggiore propensione della compagine di Colantuono a sfruttare le corsie esterne e i relativi cross. Rispetto alla gara del Castellani, però, i granata nello scontro “fisico” hanno la meglio. La maggiore supremazia territoriale dei galletti dovrà essere neutralizzata con una certa aggressività sui portatori di palla per evitare la pericolosità degli avanti biancorossi nei pressi dell'area di rigore. Poi la velocità in ripartenza dei granata potrà fare il resto. Occhio anche ai calci piazzati.

Tra i recordman: Cissé da parte pugliese, Sprocati per gli ospiti.

Ultimi incontri tra le due squadre

04/11/17 Salernitana-Bari 2-2

25/04/17 Salernitana-Bari 0-0

03/12/16 Bari-Salernitana 2-0

26/03/16 Salernitana-Bari 3-4

06/11/15 Bari-Salernitana 2-1

Le gare di campionato ultime cinque

BARI

02/04/18 Avellino-Bari 1-2

28/03/18 Ascoli-Bari 1-0

24/03/18 Bari-Brescia 3-0

17/03/18 Cittadella-Bari 0-0

13/03/18 Bari-Spezia 1-1

SALERNITANA

29/03/18 Empoli-Salernitana 2-0

25/03/18 Salernitana-Novara 1-0

17/03/18 Frosinone-Salernitana 0-0

11/03/18 Salernitana-Avellino 2-0

03/03/18 Ascoli-Salernitana 1-3

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Bari 47 Salernitana 41

Occasioni create

Bari 31 Salernitana 31

Assist

Bari 31 Salernitana 31

Reti bianche

Bari 16 Salernitana 16

Tiri

Bari 426 Salernitana 382

Tiri in porta

Bari 170 Salernitana 144

Percentuale tiri in porta

Bari 40 Salernitana 38

Tiri fuori area

Bari 216 Salernitana 189

Tiri dentro area

Bari 210 Salernitana 193

Corner

Bari 165 Salernitana 149

Cross fatti

Bari 484 Salernitana 562

Percentuale cross

Bari 43 Salernitana 43

Cross riusciti

Bari 210 Salernitana 244

Contrasti

Bari 424 Salernitana 489

Contrasti vinti

Bari 424 Salernitana 468

Percentuale contrasti

Bari 100 Salernitana 96

Passaggi

Bari 16748 Salernitana 12622

Passaggi completati

Bari 14189 Salernitana 10114

Percentuale passaggi

Bari 85 Salernitana 80

Ammonizioni

Bari 64 Salernitana 65

Espulsioni

Bari 1 Salernitana 4

GOL

Cristian Galano (Bari) 13

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

Riccardo Improta (Bari) 8

Karamako Cissé (Bari) 4

Assist e Occasioni create

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Tello (Bari) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Karamako Cissé (Bari) 4

Nené (Bari) 3

AMMONIZIONI

Migjen Basha (Bari) 8

Joseph Minala (Salernitana) 8

Luigi Vitale (Salernitana) 7

Matteo Ricci (Salernitana) 7

Massimiliano Busellato (Bari) 7

Maurizio Grillo