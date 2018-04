Notiziario granata: differenziato per Bocalon E' terminata 5-0 la partitella contro la squadra Primavera

Prosegue la preparazione degli uomini di Stefano Colantuono in vista della gara di sabato contro il Bari. Questo pomeriggio allo stadio “Arechi” i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnati in una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera terminata con il risultato di 5 a 0. Akpa Akpro e Bocalon hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Pucino.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 15:00 allo stadio “Arechi”. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport