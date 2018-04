Altra lodevole iniziativa del club Mai Sola I ragazzi guidati da Antonio Carmando un esempio a livello nazionale: i dettagli

Un'altra lodevole iniziativa vede protagonista il club Mai Sola che, nell'ambito di un progetto ambizioso e lungimirante, aprirà la sede alla tifoseria, alla cittadinanza, alla stampa e agli addetti ai lavori per affronare una tematica quanto mai delicata ed attuale. Dopo aver dibattuto di disabilità, razzismo, integrazione, alimentazione e violenza sulle donne, stavolta il tema scelto dall'organizzazione è "DALLA TERRA DEI FUOCHI ALLA TERRA DEL SOLE", con approfondimenti ed interventi di esperti del settore che si soffermeranno, tra le altre cose, sulla prevenzione delle malattie oncologiche e sulle attività dell'associazione "Comitato Salute e Vita" che da anni si prodiga per aiutare la popolazione. Di seguito il comunicato emesso dall'ufficio stampa: "Importante appuntamento organizzato dal Club MAI SOLA Salernitana nell’ambito del ciclo di incontri denominato “I Pomeriggi di Mai Sola”. Si parlerà di alimentazione consapevole per la prevenzione dei tumori ed anche come supporto a tutte le terapie per il cancro sia che si tratti di chemio sia che si tratti di radioterapia. Tale incontro, la cui tematica sarà affrontata da esperti del settore, assume ancor di più importanza in quanto il Club MAI SOLA lo vuole affrontare in un quartiere, come quello di Fratte (ma anche considerando i comuni della provincia di Salerno limitrofi), che da anni lotta col problema di inquinamento da metalli pesanti. Relatore sarà il dott. ARMANDO D’ORTA, medico chirurgo e biologo nutrizionista fondatore della Onlus “DD Clinic Research Institute” e noto per alcuni interventi in programmi trasmessi da emittenti nazionali.

Inoltre interverrà anche il Dott. Lorenzo Forte, Presidente dell’Associazione “Comitato Salute e Vita” di Fratte che illustrerà i risultati avuti con il bio-monitoraggio commissionato dalla Regione Campania su 400 cittadini residenti nelle zone di Salerno, Baronissi e Pellezzano che sono interessate dalla presenza delle fonderie Pisano. Al di là delle problematiche legali e occupazionali che la tematica potrebbe comunque interessare, l’intento del Club, attraverso questi incontri mensili aperti alla cittadinanza, è quello di voler essere vicino ai cittadini con interventi di professionisti qualificati che possano approfondire diversi argomenti, come ad esempio la prevenzione in oncologia.Pertanto il Club MAI SOLA Salernitana invita per Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 18,00 tutta la cittadinanza e la stampa a voler essere presente presso la propria sede di via M. Pagano 27 per questo pomeriggio di prevenzione". La speranza è che gli sforzi di questi ragazzi, encomiabili non solo sugli spalti, ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni, possa essere ripagata dalla presenza massiccia degli organi di informazione e della tifoseria. Perchè Mai Sola, in Italia, è forse l'unico club che sposa tematiche così delicate e merita il sostegno di tutti perchè dà lustro, con umiltà e professionalità, all'intero popolo granata.

Gaetano Ferraiuolo