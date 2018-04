Sprocati, a breve incontro con la società: sogno serie A Il calciatore ha ancora un anno di contratto, futuro in bilico

L'anno scorso è toccato a Massimo Coda, stavolta il pezzo pregiato del mercato estivo sarà indubbiamente Mattia Sprocati. Pur avendo vissuto un periodo di calo fisiologico dopo un girone d'andata ad altissimo livello, l'ex Pro Vercelli resta uno degli oggetti del desiderio di numerosi club di categoria superiore che sono pronti ad investire per un talento emergente del calcio italiano. La sua situazione contrattuale è particolare e proprio per questo la società non vorrà farsi cogliere impreparata e cercherà una soluzione che possa soddisfare tutte le componenti. Dopo aver speso una cifra superiore ai 100mila euro per riscattarlo, la dirigenza proporrà il rinnovo di un accordo in scadenza a giugno del 2019, con ritocco verso l'alto dell'ingaggio e bonus in base ai gol segnati e agli obiettivi raggiunti dalla squadra. Un eventuale firma, però, non garantirebbe la permanenza a Salerno di un giocatore assai apprezzato dai tifosi- che in realtà originariamente lo accolsero con scetticismo- che potrebbe rappresentare un punto di forza della Salernitana del futuro, ma che allo stesso tempo è attratto dalle sirene della A e potrebbe chiedere al procuratore, Mario Giuffredi, di sedersi attorno ad un tavolo con le società interessate per fare il punto della situazione, ovviamente al termine di questo campionato e dopo aver onorato la maglia granata fino in fondo. VI abbiamo raccontato di recente dell'interesse dell'Atalanta (che in rosa ha molti ragazzi della scuderia Giuffredi), ma anche la Fiorentina di mister Pioli lo sta seguendo da mesi e potrebbe inviare qualche emissario all'Arechi in occasione della partita contro il Cesena. La trattativa più concreta, però, è quella che vi svelammo a inizio dicembre (clicca qui); qualora Di Francesco restasse sulla panchina della Roma, Sprocati potrebbe essere un nuovo giocatore giallorosso. In cambio la Salernitana riceverebbe non solo un buon indennizzo economico (si parla di cifre superiori al milione e mezzo di euro, sarebbe l'ennesima plusvalenza dal 2015 ad oggi), ma anche l'intero cartellino di Matteo Ricci, altro giovane di prospettiva che a Salerno si trova bene e vorrebbe restare anche in futuro. Da Verona, però, rimbalza una voce interessante: il Chievo ha sondato il terreno e potrebbe optare per uno scambio con Sofiane Kiyine, al momento valutato 2 milioni di euro. Nella circostanza, però, non è da escludere che possa esserci un inserimento della Lazio per consentire all'italo-marocchino di proseguire la sua esperienza a Salerno proprio come richiesto da Colantuono.

Gaetano Ferraiuolo