Comunicato stampa U.S.Salernitana 1919 Informazioni per i tifosi

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'U.S.Salernitana 1919 comunica quanto segue: "Si informano i tifosi granata che per raggiungere lo stadio San Nicola di Bari si consiglia: provenendo dall’Autostrada A14, uscire al casello Bari Sud, prendere la SP 236 e seguire le indicazioni stradali per raggiungere i vari settori. Provenendo dalla Tangenziale di Bari, prendere l’uscita 10 “Bari Picone” per immettersi sulla SP 236 e seguire le indicazioni stradali per raggiungere i vari settori. Nel parcheggio non è previsto un servizio di custodia e vigilanza quindi si invitano i tifosi a non portare in auto oggetti che potrebbero destare l’interesse di malintenzionati. L’accesso al settore ospiti è consentito dai due tornelli posti all’ingresso numero 19 situato a breve distanza e frontalmente alla zona parcheggio riservata agli ospiti. Il controllo sulla corrispondenza dei nomi sul titolo di accesso e documento di identità saranno molto severi. Si comunica inoltre che il parcheggio riservato alla tifoseria ospite comporta un costo di € 3,00 per le autovetture e di € 10,00 per pullman. In osservanza della Determinazione del Ministero dell’Interno Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive dell”8/3/2007 prima di introdurre striscioni all’interno dello stadio deve essere richiesta espressa autorizzazione attraverso il modulo scaricabile sul sito www.fcbari1908.club da inviare compilato all’indirizzo mail bari@legab.it. Il regolamento d’uso dello Stadio San Nicola è disponibile al seguente link: https://fcbari1908.com/stadio/regolamento-uso-stadio-san-nicola/". Una notizia importante per i duemila tifosi che seguiranno la Salernitana sperando, stavolta, di tornare a casa con una vittoria.

Redazione Sport