Tifo granata, altro sold out: attesi 1800 salernitani a Bari Settore ospiti stracolmo, Pucino: "I nostri tifosi siano il dodicesimo uomo, vinciamo assieme"

Così come accaduto ad Avellino e Frosinone, anche questa volta la torcida granata ha fatto registrare il sold out. Come ampiamente prevedibile, sono bastate meno di 48 ore per polverizzare i tagliandi per il settore ospiti che, per il terzo anno di fila, presenterà un colpo d'occhio eccezionale e di categoria superiore. Alle 13 è esaurita la scorta di 1300 biglietti per lo spicchio di curva riservato ai salernitani, merito anche dello straordinario lavoro del negozio Fans Shop di Torrione che ha predisposto aperture anche in orari particolari pur di venire incontro alle esigenze di tutti, in modo particolare di chi è arrivato appositamente dalla provincia. In totale saranno quasi duemila i tifosi della Salernitana che riempiranno lo splendido impianto pugliese: ci segnalano, infatti, che sono stati venduti almeno 400 biglietti per gli altri settor ie la sensazione è che anche in curva Nord, feudo del tifo biancorossi, troveranno spazio gli ultras di fede granata che rinnoveranno il gemellaggio prima, durante e dopo la partita a prescindere dal risultato finale. "Il gemellaggio fa bene al calcio, ma mi auguro che vengano tanti tifosi a sostenere la Salernitana perchè insieme a loro siamo più forti. In fondo il Bari ,Galano a parte, non mi sembra di molto superiore a noi e con l'apporto del dodicesimo uomo potremmo toglierci belle soddisfazioni" ha detto Raffaele Pucino intervistato in esclusiva durante la trasmissione "Granatissimi", appello che indubbiamente farà breccia nel cuore di chi, pur in ottimi rapporti con i baresi, dovrà anzitutto spingere la Salernitana verso una vittoria troppo importante per la salvezza e per un finale di stagione diverso. Su sponda locale ci sarà pienone, ma non come gli anni passati: attesi 20mila spettatori, con striscioni molto affettuosi che accoglieranno l'arrivo della torcida ospite. Un autentico spot per il calcio, un messaggio bellissimo per tutta la serie B.

Gaetano Ferraiuolo