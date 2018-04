La scheda di Di Martino: solo una vittoria esterna in Serie B La scheda del direttore di gara designato per Bari - Salernitana

Sarà il signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo a dirigere il match di sabato pomeriggio al “San Nicola” tra Bari e Salernitana. Il fischietto abruzzese ha fin qui diretto nel corso della sua carriera 96 gare di cui 28 in Serie B, ed una in Serie A. Si tratta di un arbitro decisamente casalingo: nelle 28 gare prima citate, solo in un’occasione c’è stato un successo esterno (3,57%), con 13 vittorie interne (46,43%) e 14 pareggi (50%). Sei sono invece i rigori assegnati, con altrettante espulsioni. La Salernitana con Di Martino vanta uno score quasi perfetto: in 4 precedenti sono ben 3 le vittorie granata, con un pareggio. Il primo precedente risale al 5-1 della Salernitana sul campo del Fondi (campionato di Lega Pro - Seconda Divisione 2012/13). La stagione successiva Di Martino diresse Salernitana - Viareggio finita 1-1, poi due gare nella Lega Pro 2014/15: Salernitana-Paganese (1-0) e Salernitana-Reggina (2-1). L’unico precedente di Di Martino con il Bari, invece, risale al secondo turno della Coppa Italia della passata stagione: Bari-Cosenza finita 1-0. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Borzomì di Torino e Michele Lombardi di Brescia. Il quarto uomo invece sarà Livio Marinelli di Tivoli.

