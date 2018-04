I precedenti: una sola gioia nel segno di Davide Bombardini 3 sconfitte negli ultimi tre anni, che beffa il gol annullato a Di Michele. E la parata di Basha..

Quella in programma sabato pomeriggio sarà la ventesima partita in terra pugliese tra Bari e Salernitana, sfida disputata fra serie A, B e C, nonché in Coppa Italia, che presenta il seguente bilancio generale: undici successi per i padroni di casa, sette pareggi ed un solo blitz firmato dagli ospiti. La Salernitana ha vinto, infatti, solo una volta nella sua storia a Bari: nel campionato 2004-05 la formazione granata, allora allenata da Gregucci si impose per 1-3 grazie alla doppietta di Palladino ed al gol di Bombardini (inutile la rete di Carrus per i galletti).Nella circostanza il settore ospiti era desolatamente semivuoto a causa della contestazione degli ultras nei confronti del presidente Aniello Aliberti e del direttore generale Imborgia, ma proprio grazie a quell'impresa la Salernitana riuscì non solo a riconquistare la gente (erano in 12mila la settimana successiva col Vicenza), ma anche ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi che la portarono dal terz'ultimo al decimo posto, a due sole lunghezze dalla zona promozione. Fantastica la prova di Bombardini, ma anche Botticella risultò determinante: per volare all'incrocio dei pali lo sfortunato portiere rimediò anche una botta alla testa che lo costringe a giocare i secondi 45 minuti con una vistosa fasciatura sull'arcata sopraccigliare.

E' stato, come detto, l'unico successo nella storia e il Bari ha vinto gli ultimi tre confronti disputati al San Nicola. 1-0 nel 2008-09, con i padroni di casa che sfruttarono un calcio di punizione tirato perfettamente da bomber Barreto ringraziando anche il direttore di gara per la mancata concessione di un netto rigore per atterramento su Carmine Coppola. Due anni fa la gara finì 2-1, a deciderla non solo una rete del quasi ex Maniero, ma anche la pessima direzione di Candussio che, incredibilmente, ammonì Milinkovic per simulazione ignorando le proteste dei granata per un rigore sacrosanto. A nulla valse il bellissimo gol di Donnarumma, poco dopo ci pensò Valiani a punire una difesa in totale emergenza e che vide il terzino Franco giocare al centro e con mille difficoltà. Altra beffa lo scorso anno, quando ci fu l'esordio di Alberto Bollini. La Salernitana dominò in lungo e in largo, colpendo due traverse, imbattendosi in due prodezze di Micai e recriminando non solo per il primo gol nato da un fallo che non c'era (De Luca a bersaglio su errore di Luiz Felipe, ora titolare in Europa League con la Lazio), ma anche per la mancata concessione di un penalty per la parata di Basha sulla linea di porta. L’ultimo segno X si è registrato nel campionato 2002-03: finì1-1 con reti di Vignaroli per la Salernitana e di Palmieri per il Bari, primo punto dei granata di Zeman in trasferta dopo aver perso consecutivamente con Lecce, Genoa, Catania e Venezia. Il Bari, infine, è una delle poche squadre affrontate in entrambi i campionati di A: 0-0 sia negli anni Quaranta, sia nel 1999, quando i miracoli del portiere di casa e un gol annullato senza motivo a Di Michele dal solito Rodomonti garantirono la salvezza ai pugliesi e condannaro i granata alla retrocessione.

Campionato 2016-17 B Giornata 16 Bari-Salernitana 2-0

Campionato 2015-16 B Giornata 12 Bari-Salernitana 2-1

Campionato 2008-09 B Giornata 20 Bari-Salernitana 1-0

Campionato 2004-05 B Giornata 14 Bari-Salernitana 1-3

Campionato 2003-04 B Giornata 14 Bari-Salernitana 3-0

Campionato 2002-03 B Giornata 12 Bari-Salernitana 1-1

Campionato 2001-02 B Giornata 18 Bari-Salernitana 2-2

Campionato 1998-99 A Giornata 12 Bari-Salernitana 0-0

Campionato 1996-97 B Giornata 11 Bari-Salernitana 2-1

Campionato 1983-84 C1 Giornata 2 Bari-Salernitana 1-1

Campionato 1976-77 C Giornata 3 Bari-Salernitana 1-1

Campionato 1975-76 C Giornata 19 Bari-Salernitana 1-0

Campionato 1974-75 C Giornata 19 Bari-Salernitana 2-1

Campionato 1965-66 C Giornata 13 Bari-Salernitana 0-0

Campionato 1955-56 B Giornata 1 Bari-Salernitana 2-0

Campionato 1950-51 B Giornata 2 Bari-Salernitana 2-1

Campionato 1947-48 A Giornata 6 Bari-Salernitana 0-0

Campionato 1945-46 A-B Misto Giornata 12 Bari-Salernitana 1-0

Campionato 1932-33 1 Divisione Giornata 1 Bari -Salernitana 2-0

Gaetano Ferraiuolo