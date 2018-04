Salernitana:diramati i convocati, assente Bocalon, torna Berna Resa nota la lista dei convocati in vista del ritiro pre Bari

La Salernitana si appresta a partire per il ritiro in vista della delicata sfida al “San Nicola” contro il Bari. Colantuono al termine dell’allenamento odierno ha diramato la lista dei calciatori arruolabili per la gara contro i galletti, e come ci si poteva aspettare, mancherà Riccardo Bocalon. In settimana sono state escluse lesioni muscolari per l’attaccante, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo comunque. Di contro recuperano sia Tuia che il lungodegente Bernardini, entrambi regolarmente in gruppo. In panchina ci sarà il rientro di Adamonis, mentre Orlando è stato lasciato di nuovo a disposizione della Primavera. Questa è la lista completa:

PORTIERI: Adamonis, Radunovic, Russo;

DIFENSORI: Bernardini, Casasola, Mantovani, Monaco, Popescu, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Della Rocca, Kiyine, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli, Zito;

ATTACCANTI: Di Roberto, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.

Simone Gallo