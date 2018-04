Salernitana,la probabile formazione: ballottaggio Schiavi-Tuia Le possibili scelte di Colantuono in vista della gara di domani

Al termine della seduta di allenamento di ieri la Salernitana è partita alla volta del mini ritiro pre Bari. Tra i granata disponibili manca, come ci si poteva aspettare, Riccardo Bocalon, oltre ad Orlando lasciato a disposizione della Primavera. La punta ex Alessandria è stata tenuto a riposo, ma Colantuono ha già pronto il sostituto: si tratta di Alessandro Rossi, che ha vinto il ballottaggio con Palombi e guiderà il reparto avanzato dei suoi. L’altro recupero lì davanti è quello di Di Roberto, il quale agirà attaccante esterno con Sprocati sulla fascia opposta. A centrocampo si dovrebbe ripresentare il terzetto formato da Minala-Ricci-Kiyine, ma occhio alle quotazioni di Odjer, apparso decisamente in palla contro l’Empoli. In difesa c’è un solo dubbio: Tuia e Schiavi sono entrambi a disposizione, ma solo uno partirà titolare al fianco di Monaco al centro della difesa. Sugli esterni agiranno Casasola a destra e Vitale a sinistra, con Popescu pronto a dare il proprio contributo dalla panchina. Nella lista dei convocati per la trasferta pugliese c’è il lieto ritorno di Bernardini, ma il centrale inverosimilmente vedrà il campo.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Schiavi 55%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 70%

A - Di Roberto 90%

A - Rossi 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Bernardini, Mantovani, Tuia, Popescu, Zito, Odjer, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Rossi, Palombi.

Ballottaggi:

Schiavi 55% - Tuia 45%.

Kiyine 70% - Odjer 30%.

Indisponibili: Asmah, Pucino, Akpa Akpro, Orlando, Bocalon.

Simone Gallo