Serie B: il quadro della 34^ giornata Avellino e Pescara si affidano a Foscarini e Pillon per il rilancio

Inizia domani la 34^ giornata del campionato di Serie B. Nove giornate al termine delle regular season: con 27 punti in palio è ancora presto per tirare le somme, ma già da domani qualche indicazione in più potrà arrivare dai campi. La capolista Empoli, ad esempio, cerca conferme sul suo splendido momento di forma sul difficile terreno del Picco di La Spezia. Un'ulteriore vittoria della squadra di Andreazzoli, consentirebbe ai toscani probabilmente di allungare ulteriormente in classifica, considerata l'altrettanto complicata trasferta del Frosinone sul campo del Parma. Le avversarie delle due squadre che comandano la classifica, però, non si possono consentire passi falsi per il loro obiettivo play-off, soprattutto la compagine di mister Gallo, già attardata per l'importante traguardo. Il Palermo alle spalle, spera nel passo falso delle due per potersi inserire nel discorso promozione diretta. In siciliani avranno l'occasione contro il Pescara, che si è affidato alle cure di Bepi Pillon per tirarsi fuori da una posizione scomoda di classifica.

La Salernitana a Bari per muovere la classifica

Sempre nella giornata di domani, il fanalino di coda Ternana si gioca al Liberati, probabilmente, le ultime chance di cercare quantomeno di evitare la retrocessione diretta, ma non sarà facile contro un Cittadella arrabbiato per la sconfitta interna contro lo Spezia. Scontro playout-playoff tra Ascoli e Carpi: l'obiettivo è diverso, ma entrambe si giocano molto in questa gara. Identico discorso tra Bari e Salernitana. I granata raggiungendo un risultato utile avranno l'opportunità di muovere la classifica quanto basta per mantenere una certa distanza dalla zona a rischio. Cremonese-Foggia, sarà importante soprattutto per i padroni di casa, che non riescono a tirarsi fuori da un periodo difficile. In caso di ulteriore risultato negativo, la formazione di Tesser rischia di essere risucchiata nella zona calda.

Domenica scontri play-out in programma

In programma domenica tre gare che vedono coinvolte soprattutto squadre in lotta per evitare i playout. Il Brescia sarà ospite del Venezia, Cesena-Virtus Entella e Pro Vercelli-Novara sono scontri diretti. Si chiude lunedì con il posticipo Avellino-Perugia. Gli irpini targati Foscarini devono assolutamente interrompere una serie di risultati negativi e troveranno un ostacolo duro sulla propria strada, il lanciatissimo Perugia di Roberto Breda.

Maurizio Grillo