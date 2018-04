VIDEO |Grosso: Salernitana di qualità, ma vogliamo i tre punti Le dichiarazioni del tecnico biancorosso alla vigilia di Bari-Salernitana

Le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, Fabio Grosso, alla vigilia della gara contro la Salernitana.

“Il nostro obiettivo è ottenere il massimo dei punti e così sarà anche sabato con la Salernitana. L’avversario è di qualità ma ci interessa poco chi abbiamo di fronte. Lo rispettiamo ma dobbiamo pensare a raggiungere il massimo. Il calendario? Ragioniamo di partita in partita, fra un po’ vedremo che situazione si è creata. Ci sono tanti punti in ballo e sarà importante accumularli. Brienza e Anderson? Sono rientrati pochi giorni fa. Ciccio sicuramente non è pronto per giocare dall’inizio ma uno spezzone lo può fare. Anderson può essere presentato da subito. Ci sono altri problemini ma valuteremo fra oggi e domani. Una media di 2 punti a partita? Stiamo andando in avanti e cresciamo come squadra. Ogni tanto commettiamo errori e passaggi a vuoto, ma sono queste le cose sui cui lavorare”.

M.G.